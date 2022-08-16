جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022.. وأداء تاريخي للكويت في قونية

تُقدم بعثة الكويت في الدورة الإسلامية بتركيا قونية 2022 عروضًا ونتائج مبهرة وتاريخية في الكثير من الألعاب، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الإسلامية 2022 في تركيا، كما نُقدم لكم رصيد الكويت من الميداليات، ورصيد قطر والمغرب والجزائر وتونس والسعودية والإمارات وعمان والبحرين وباقي الدول العربية في دورة قونية 2022، التي تشارك فيها 58 دولة إسلامية بعدد يزيد عن ستة آلاف رياضي ورياضية.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 ورصيد الكويت

رغم إنه يتبقى 48 ساعة على نهاية الدورة التي تختتم يوم 18 أغسطس 2022، فقد حسمت تركيا لقب وقمة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022، بعدما تخطت تركيا حاجز 100 ميدالية ذهبية ومجموع ميداليات 265 ميدالية متنوعة حتى الآن، تلي تركيا أوزبكستان والتي حصدت حتى الآن 43 ميدالية ذهبية، ثم إيران برصيد 37 ذهبية، ثم كازاخستان برصيد 19 ميدالية ذهبية، إندونيسيا ولها 12 ميدالية ذهبية.

رصيد ميداليات الكويت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونية 2022 بتركيا هو 11 ميدالية حتى الآن منهم 5 ميداليات ذهبية، ومازال هناك فرص لرفع هذا الرصيد خلال الساعات المتبقية، المغرب تتصدر الدول العربية في جدول الميداليات وحققت 9 ميداليات وهو نفس رصيد البحرين من الذهبيات، الجزائر حققت 7 ذهبيات، قطر لها حاليًا أربع ميداليات ذهبية، الإمارات ثلاث ذهبيات، وذهبية للسعودية ومثلها لسلطنة عمان.