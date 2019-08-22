جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب، وعدد الميداليات الذهبية لمصر والجزائر وتونس والمغرب

ننشر جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 المقامة في المغرب من 16 حتى 30 أغسطس 2019 الجاري، كما ننشر عدد ميداليات مصر الذهبية والفضية والبرونزية، وعدد ميداليات وترتيب الدول التي تنافس مصر على لقب البطولة وهي المغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا، هذا وإلى جانب التتويج الذهبي ورفع علم البلد في هذا المحفل القاري، تمنح تلك البطولة فرص للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة طوكيو 2020، سواء لعدد من الألعاب الجماعية والكثير من الألعاب الفردية.

مع بداية البطولة، ظهر جليا أن المنافسة ستكون قوية بين مصر وجنوب أفريقيا على قمة جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب، كما تدخل الجزائر المنافسة في المركز الثالث مع الأيام الأولى للبطولة، بالطبع مملكة المغرب صاحب الملعب والجمهور، تعد نفسها للمنافسة وبقوة خلال الأيام القادمة من دورة الألعاب african games.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019

مع اليوم السابع للبطولة، تواصل مصر تصدرها لجدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019، بعدد 14 ميدالية ذهب و19 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، جنوب أفريقيا في المركز الثاني وحصدت 12 ميدالية ذهبية، الجزائر في المركز الثالث وحصدت 10 ميداليات، المغرب رابعة ولها 7 ميداليات ذهبية حتى الان.