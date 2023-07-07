جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ومراكز الإمارات وقطر والسعودية والكويت وعمان

تستضيف الجزائر النسخة رقم (15) من الألعاب العربية خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو 2023 بمشاركة الدول العربية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية بالجزائر ومراكز الإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وتونس والمغرب والجزائر ومصر وكل الدول المشاركة في تلك الدورة الهامة، الجزائر تُقدم كل إمكانياتها لتكون النسخة الحالية هي الأنجح تاريخيًأ.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

تتصدر دولة الجزائر جدول ترتيب دورة الألعاب العربية 2023 حتى الآن حي تحقق الجزائر أكبر عدد من الميداليات الذهبية، عدد ميداليات دولة البحرين في الألعاب العربية يوم 7 يوليو 2023 بلغ 19 ميدالية متنوعة من 10 ذهبيات، تونس الثالث ولها حتى الآن 4 ذهبيات، المغرب الرابع أربع ذهبيات، سوريا حققت 3 ذهبيات.

عدد ميداليات قطر في دورة الألعاب العربية حتى الآن 5 منهم 3 ذهبيات في المركز الخامس، مصر وفلسطين في المركز السابع وثلاث ذهبيات لكل دولة، ميداليات عمان في الألعاب العربية 4 منهم 2 ذهبية، ميداليات الكويت 4 حتى الآن 2 فضية ومثلهم برونزية، عدد ميداليات العراق 4 حتى الآن المركز 11، السعودية المركز الثاني عشر.