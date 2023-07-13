جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 قبل ساعات من ختام البطولة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

ساعات قليلة وتنتهي منافسات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر والتي تنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 15 يوليو، هذا ونُقدم لكم متابعة لتطورات جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ومراكز البحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وسوريا والإمارات والمغرب وتونس والجزائر وباقي الدول المشاركة في تلك البطولة، وقد قدمت دولة الجزائر نسخة ناجحة ومميزة.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

تنفرد دولة الجزائر بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 محققة حتى الآن 87 ميدالية ذهبية و 58 ميدالية فضية و 55 برونزية، تتنافس على المركز الثاني دول تونس والمغرب والبحرين، عدد ميداليات المغرب الذهبية 19 حتى الآن وتونس 18 ذهبية والبحرين 16 ذهبية، عدد ميداليات العراق حتى الآن 36 منها 6 ذهبيات.

عدد ميداليات سوريا في دورة الألعاب العربية حتى الآن 46 منها 12 ميدالية ذهبية في المركز السادس، قطر في المركز الثامن ومصر في المركز التاسع وكل دولة لديها 6 ذهبيات، ميداليات الإمارات 10 منهم ذهبيتين، الكويت 11 منهم ذهبيتين، عدد ميداليات السعودية 27 منهم ذهبيتين.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
الجزائر 87 58 55 200
المغرب 19 31 20 70
تونس 18 38 40 96
البحرين 16 9 9 34
الأردن 14 14 21 49
سوريا 12 12 22 46
العراق 6 13 17 36
قطر 6 2 9 17
مصر 6 1 0 7
فلسطين 4 3 8 15
السعودية 2 7 18 27
الكويت 2 4 5 11
الإمارات 2 2 6 10
ليبيا 2 2 2 6
عمان 2 1 3 6
موريتانيا 0 1 0 1
اليمن 0 0 2 2
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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