جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 قبل ساعات من ختام البطولة

ساعات قليلة وتنتهي منافسات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر والتي تنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 15 يوليو، هذا ونُقدم لكم متابعة لتطورات جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ومراكز البحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وسوريا والإمارات والمغرب وتونس والجزائر وباقي الدول المشاركة في تلك البطولة، وقد قدمت دولة الجزائر نسخة ناجحة ومميزة.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

تنفرد دولة الجزائر بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 محققة حتى الآن 87 ميدالية ذهبية و 58 ميدالية فضية و 55 برونزية، تتنافس على المركز الثاني دول تونس والمغرب والبحرين، عدد ميداليات المغرب الذهبية 19 حتى الآن وتونس 18 ذهبية والبحرين 16 ذهبية، عدد ميداليات العراق حتى الآن 36 منها 6 ذهبيات.

عدد ميداليات سوريا في دورة الألعاب العربية حتى الآن 46 منها 12 ميدالية ذهبية في المركز السادس، قطر في المركز الثامن ومصر في المركز التاسع وكل دولة لديها 6 ذهبيات، ميداليات الإمارات 10 منهم ذهبيتين، الكويت 11 منهم ذهبيتين، عدد ميداليات السعودية 27 منهم ذهبيتين.