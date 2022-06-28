جدول ترتيب ميداليات دورة البحر المتوسط 2022 بوهران

نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في نسختها التاسعة عشر والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، بمشاركة 26 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط، تتنافس على صدارة جدول الألعاب المتوسطية فرنسا وإيطاليا إسبانيا ومصر والجزائر وصربيا وتركيا، كما تتواجد بقوة دول عربية مثل تونس والمغرب وسوريا، وآخرى مثل اليونان وسلوفينيا وكرواتيا والبرتغال.

جدول ترتيب ميداليات دورة البحر المتوسط 2022 في وهران

بدأت الدورة بصورة رسمية يوم 26 يونيو وتستمر حتى 5 يوليو 2022، بعد ثالث أيام الدورة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تتصدر الجزائر جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، وظهرت دولة تركيا بقوة في ثالث أيام المنافسات لتنافس الجزائر على الصدارة، دولة مصر تنافس بقوة في قمة الجدول وحققت مجموع ميداليات كبير بعد ثالث الأيام.

دولة إيطاليا بدأت تُظهر قوتها، وتأتي في المركز الرابع بعد يوم 28 يونيو 2022، هذا ومع الأيام القادمة سوف تتقدم إيطاليا بقوة مع فرنسا، والتي تظهر حاليًا متأخرة في جدول ميداليات الألعاب المتوسطية وهران 2022، صربيا أيضًا سوف تتقدم بميداليات متنوعة خلال الأيام القادمة.