جدول تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022/2021.. مواعيد مباريات العراق والسعودية واليمن وسوريا الأولمبي

تُقام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة 2022 بنظام الدورات المجمعة خلال أكتوبر 2021، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير جدول تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2021، وترتيب المجموعات، تُقام نهائيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية في أوزبكستان 2022 بمشاركة 16 منتخبًا منهم المستضيف أوزبكستان، تضمن التصفيات 11 مجموعة من دول شرق وغرب القارة الآسيوية.

مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

تضم تلك التصفيات 11 مجموعة، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة أوزبكستان 2022 أبطال المجموعات 11 وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، منتخب اليمن الأولمبي يشارك في تلك التصفيات بالمجموعة الأولى القوية والتي تضم أيضا قطر وسوريا الأولمبي، منتخب السعودية الأولمبي يلعب في المجموعة الرابعة مع الكويت وأوزبكستان تحت 23 سنة، منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثالثة مع البحرين، منتخب عمان الأولمبي في المجموعة الخامسة مع الإمارات.

جدول مباريات تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022/2021

منتخب اليمن الأولمبي يبدأ مشوار جدول تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة عندما يلتقي قطر الأولمبي يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب سوريا مع سري لانكا، منتخب العراق الأولمبي يبدأ مشوار التصفيات بمواجهة جزر المالديف، وفي نفس المجموعة الثالثة يلتقي منتخب البحرين مع أفغانستان، منتخب عمان الأولمبي يفتتح التصفيات بمواجهة الهند.