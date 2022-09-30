جدول تصفيات آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة.. مواعيد مباريات السعودية واليمن والعراق وعمان وقطر وسوريا

تنطلق تصفيات آسيا للناشئين تحت 17 سنة من يوم السبت 1 أكتوبر 2022 بمشاركة 43 منتخبًا يتنافسون للتأهل لنهائيات تلك الفئة السنية التي تُقام العام القادم 2023، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة ومواعيد مباريات منتخب السعودية واليمن للناشئين، ومباريات العراق وقطر والإمارات وسوريا والكويت وكل المنتخبات العربية المشاركة، يذكر أن القرعة قسمت المنتخبات المشاركة إلى عشر مجموعات.

جدول تصفيات آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة

كما ذكرنا، مواعيد جدول مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة تبدأ من يوم 1 أكتوبر 2022، تضم التصفيات عشر مجموعات، تُقام مباريات كل مجموعة في بلد بنظام الدورة المجمعة، مباريات منتخب اليمن للناشئين في تصفيات آسيا 2022 والمجموعة الخامسة تُقام في بنجلاديش، يبدأ منتخب اليمن تحت 17 مشواره بمواجهة بوتان يوم 5 أكتوبر ثم سنغافورة، قبل أن يُنهي التصفيات بمواجهة بنجلاديش يوم 9 أكتوبر 2022.الخامسة.

مواعيد مباريات العراق وقطر وعمان للناشئين في تصفيات آسيا 2022 مع مباريات المجموعة الثالثة التي تُقام في سلطنة عمان من يوم 1 أكتوبر، القنوات الناقلة لمباريات مجموعة العراق تحت 17 سنة ستكون قنوات عمان الرياضية، منتخب السعودية للناشئين يلعب في المجموعة الرابعة ومعه منتخب الكويت للناشئين والهند وميانمار والمالديف، يتأهل للنهائيات، أبطال المجموعات، مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.