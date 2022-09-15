جدول تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة 2022 اليوم الجمعة.. مواعيد مباريات السعودية وعمان وقطر والإمارات

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة والجولة قبل الأخيرة في كل المجموعات العشرة، حيث تُقام تلك الجولة الهامة اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، على أن تُقام الجولة الأخيرة يوم الأحد، حيث نُقدم لكم اليوم مواعيد مباريات السعودية والإمارات وقطر وعمان وسوريا واليمن وفلسطين للشباب وباقي المنتخبات العربية المشاركة، يذكر أن يتأهل لنهائيات أوزبكستان 2023 أبطال المجموعات العشرة مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

جدول تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 اليوم الجمعة

مباراة فلسطين واليابان للشباب ستكون أولى مباريات المنتخبات العربية اليوم الجمعة وهي مباراة هامة في المجموعة الثالثة وتبدأ عند 12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مباراة اليمن وغوام تحت 20 سنة تبدأ عند الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية، موعد مباراة عمان وأفغانستان للشباب اليوم في المجموعة السابعة هو 5 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.

مباراة الإمارات للشباب مع قيرغيزستان تبدأ عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي، مباراة قطر وبنجلاديش للشباب تبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت الدوحة، تلتقي سوريا والأردن في المجموعة الرابعة عند الساعة 9 مساء بتوقيت سوريا، موعد مباراة السعودية وميانمار للشباب عند التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.