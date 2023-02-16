جدول ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وأهلي دبي والشباب والفريق الأوزبكي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023 جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023

ساعات قليلة، وتنطلق مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023 لأندية الغرب، وتتواجد في الدور ثمن النهائي، ثلاثة أندية سعودية، وناديان من قطر، ونادي من الإمارات، إلى جانب فريق من إيران، وآخر من أوزبكستان، من دور 16 لبطولة أندية آسيا الأبطال، يبدأ دور خروج المغلوب من مباراة واحدة، نادي الهلال السعودي حامل اللقب سوف يلتقي مع شباب أهلي دبي الإماراتي، نادي الشباب السعودي سوف يلتقي مع ناساف كارشي بطل أوزبكستان، الفيصلي يواجه بطل إيران فولاذ، وفي قمة قطرية، يلتقي الدحيل مع الريان.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023

مباراة الدحيل والريان سوف تكون أولى مواعيد جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا 2023، حيث تُقام القمة القطرية بالدوحة يوم الأحد 19 فبراير 2023، وفي نفس اليوم يلتقي الشباب وناساف الأوزبكي، يوم الإثنين 20 فبراير، يلتقي الفيصلي مع فولاذ خوزستان الإيراني، وبعدها في نفس اليوم مباراة الهلال والأهلي الإماراتي.

مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2023
المباراة الموعد
الأحد 19 فبرا ير 2023
مباراة الدحيل والريان 6 مساء بتوقيت الدوحة
مباراة الشباب وناساف الأوزبكي 9 مساء بتوقيت السعودية
الإثنين 20 فبراير 2023
مباراة الفيصلي وفولاذ خوزستان 6 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 9 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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