جدول ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وأهلي دبي والشباب والفريق الأوزبكي

ساعات قليلة، وتنطلق مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023 لأندية الغرب، وتتواجد في الدور ثمن النهائي، ثلاثة أندية سعودية، وناديان من قطر، ونادي من الإمارات، إلى جانب فريق من إيران، وآخر من أوزبكستان، من دور 16 لبطولة أندية آسيا الأبطال، يبدأ دور خروج المغلوب من مباراة واحدة، نادي الهلال السعودي حامل اللقب سوف يلتقي مع شباب أهلي دبي الإماراتي، نادي الشباب السعودي سوف يلتقي مع ناساف كارشي بطل أوزبكستان، الفيصلي يواجه بطل إيران فولاذ، وفي قمة قطرية، يلتقي الدحيل مع الريان.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023

مباراة الدحيل والريان سوف تكون أولى مواعيد جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا 2023، حيث تُقام القمة القطرية بالدوحة يوم الأحد 19 فبراير 2023، وفي نفس اليوم يلتقي الشباب وناساف الأوزبكي، يوم الإثنين 20 فبراير، يلتقي الفيصلي مع فولاذ خوزستان الإيراني، وبعدها في نفس اليوم مباراة الهلال والأهلي الإماراتي.