جدول ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022.. تعرف على مواعيد مباريات تونس ومصر والمغرب

تحددت رسميًا أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في دولة الكاميرون بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات تونس ومصر والمغرب وباقي المنتخبات، وقد شهد دور المجموعات نتائج غير متوقعة، كان أبرزها خروج منتخب الجزائر حامل اللقب وواحد من أقوى منتخبات القارة الإفريقية من الدور الأول للبطولة.

جدول ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

تُقام مباريات جدول دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022 على مدار أربعة أيام بواقع مباراتين في اليوم، وتبدأ مباريات الدور ثمن النهائي من يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 يناير 2022، تبدأ مباريات هذا الدور بمباراة بوركينا فاسو والجابون ولقاء قوي، وفي مساء يوم الأحد موعدنا مع اللقاء المرتقب ومباراة تونس ونيجيريا في واحدة من قمم مباريات هذا الدور.

مباراة مصر القادمة في جدول ثمن كأس أمم إفريقيا 2022 سوف تكون يوم الأربعاء القادم، ومباراة من أقوى مباريات دور 16، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار، هذا وتنتظر منتخب المغرب مباراة سهلة ضد منتخب مالاوي وتقام مساء يوم الثلاثاء، ومساء الإثنين يلتقي منتخب الكاميرون أحد اقوى المرشحين للفوز باللقب مع منتخب جزر القمر.