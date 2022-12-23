جدول خليجي 2023/25 في البصرة.. تعرف على مواعيد مباريات قطر والبحرين

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات خليجي 25 منتخب قطر جدول مباريات خليجي 25 منتخب قطر

كل الجماهير الخليجية تترقب انطلاق بطولة كأس الخليج 2023 بمدينة البصرة العراقية، تلك البطولة التي تنطلق من 6 حتى 19 يناير القادم بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول خليجي 25 ومواعيد مباريات قطر والبحرين وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، هذا ويعتبر منتخب الكويت هو الأكثر فوزًا بتلك البطولة بعدد 10 ألقاب، منتخب سلطنة عمان هو بطل النسخة الماضية.

جدول خليجي 2023/25 ومواعيد مباريات قطر والبحرين

مواعيد جدول مباريات قطر في كأس الخليج 2023 القادمة النسخة رقم 25 تبدأ يوم السبت 7 يناير 2023 ومباراة ضد الكويت في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، مباراة قطر والبحرين القادمة في خليجي 25 ستكون يوم الثلاثاء 10 يناير، يختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات بمقابلة الإمارات يوم الجمعة 13 يناير، مجموعات البطولة:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

مباريات البحرين في خليجي 25 ستكون ضد الإمارات يوم السبت 7 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب البحريني مع قطر في الجولة الثانية، مباراة البحرين الثالثة في دور المجموعات سوف تكون ضد الكويت.

جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
المباراة الموعد بتوقيت العراق والسعودية
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 6.45 مساء
مباراة اليمن والسعودية 9.30 مساء
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 4.15 مساء
مباراة الكويت وقطر 7.15 مساء
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 4.15 مساء
لعبة العراق والسعودية 7.15 مساء
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 4.15 مساء
مباراة قطر والبحرين 7.15 مساء
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 6 مساء
مباراة عمان والسعودية 6 مساء
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 6 مساء
مباراة قطر والإمارات 6 مساء
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 4.15 مساء
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 8.15 مساء
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة 2022

أخبار الرياضة

من هو عبد العزيز مروي لاعب منتخب الكويت ونادي الجهراء؟