جدول خليجي 2023/25 في البصرة.. تعرف على مواعيد مباريات قطر والبحرين

كل الجماهير الخليجية تترقب انطلاق بطولة كأس الخليج 2023 بمدينة البصرة العراقية، تلك البطولة التي تنطلق من 6 حتى 19 يناير القادم بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول خليجي 25 ومواعيد مباريات قطر والبحرين وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، هذا ويعتبر منتخب الكويت هو الأكثر فوزًا بتلك البطولة بعدد 10 ألقاب، منتخب سلطنة عمان هو بطل النسخة الماضية.
جدول خليجي 2023/25 ومواعيد مباريات قطر والبحرين
مواعيد جدول مباريات قطر في كأس الخليج 2023 القادمة النسخة رقم 25 تبدأ يوم السبت 7 يناير 2023 ومباراة ضد الكويت في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، مباراة قطر والبحرين القادمة في خليجي 25 ستكون يوم الثلاثاء 10 يناير، يختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات بمقابلة الإمارات يوم الجمعة 13 يناير، مجموعات البطولة:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.
مباريات البحرين في خليجي 25 ستكون ضد الإمارات يوم السبت 7 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب البحريني مع قطر في الجولة الثانية، مباراة البحرين الثالثة في دور المجموعات سوف تكون ضد الكويت.
|جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
|المباراة
|الموعد بتوقيت العراق والسعودية
|الجمعة 6 يناير 2023
|مباراة العراق وعمان
|6.45 مساء
|مباراة اليمن والسعودية
|9.30 مساء
|السبت 7 يناير 2023
|مباراة الإمارات والبحرين
|4.15 مساء
|مباراة الكويت وقطر
|7.15 مساء
|الإثنين 9 يناير 2023
|مباراة اليمن وعمان
|4.15 مساء
|لعبة العراق والسعودية
|7.15 مساء
|الثلاثاء 10 يناير 2023
|مباراة الكويت والإمارات
|4.15 مساء
|مباراة قطر والبحرين
|7.15 مساء
|الخميس 12 يناير 2023
|مباراة العراق واليمن
|6 مساء
|مباراة عمان والسعودية
|6 مساء
|الجمعة 13 يناير 2023
|مباراة الكويت والبحرين
|6 مساء
|مباراة قطر والإمارات
|6 مساء
|قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
|أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية
|4.15 مساء
|أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى
|8.15 مساء
|المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
|7 مساء