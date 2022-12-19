جدول خليجي 25.. تعرف على مواعيد مباريات العراق والسعودية والكويت وقطر وعمان والإمارات

تستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة كأٍس الخليج 2023 خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير بمشاركة دول الخليج العربي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول خليجي 25 ومواعيد مباريات العراق واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، هذا وقد قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين وهما:

المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

جدول خليجي 25 بالعراق

تنطلق مواعيد جدول مباريات خليجي 25 كأس الخليج العربي 2023 يوم الجمعة 6 يناير 2023 ومباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولي، أول مباريات خليجي 25 ستكون مباراة العراق وعمان، تليها مباراة السعودية واليمن.

جدول مواعيد مباريات الكويت في خليجي 25 يبدأ يوم السبت 7 يناير 2023 ومباراة هامة ضد منتخب قطر ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وفي نفس اليوم تُقام مباراة الإمارات والبحرين، مباراة عمان الثانية القادمة في خليجي 25 ستكون ضد منتخب اليمن.