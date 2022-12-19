جدول خليجي 25.. تعرف على مواعيد مباريات العراق والسعودية والكويت وقطر وعمان والإمارات
تستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة كأٍس الخليج 2023 خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير بمشاركة دول الخليج العربي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول خليجي 25 ومواعيد مباريات العراق واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، هذا وقد قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين وهما:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.
جدول خليجي 25 بالعراق
تنطلق مواعيد جدول مباريات خليجي 25 كأس الخليج العربي 2023 يوم الجمعة 6 يناير 2023 ومباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولي، أول مباريات خليجي 25 ستكون مباراة العراق وعمان، تليها مباراة السعودية واليمن.
جدول مواعيد مباريات الكويت في خليجي 25 يبدأ يوم السبت 7 يناير 2023 ومباراة هامة ضد منتخب قطر ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وفي نفس اليوم تُقام مباراة الإمارات والبحرين، مباراة عمان الثانية القادمة في خليجي 25 ستكون ضد منتخب اليمن.
|جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
|المباراة
|الموعد بتوقيت العراق والسعودية
|الجمعة 6 يناير 2023
|مباراة العراق وعمان
|6.45 مساء
|مباراة اليمن والسعودية
|9.30 مساء
|السبت 7 يناير 2023
|مباراة الإمارات والبحرين
|4.15 مساء
|مباراة الكويت وقطر
|7.15 مساء
|الإثنين 9 يناير 2023
|مباراة اليمن وعمان
|4.15 مساء
|لعبة العراق والسعودية
|7.15 مساء
|الثلاثاء 10 يناير 2023
|مباراة الكويت والإمارات
|4.15 مساء
|مباراة قطر والبحرين
|7.15 مساء
|الخميس 12 يناير 2023
|مباراة العراق واليمن
|6 مساء
|مباراة عمان والسعودية
|6 مساء
|الجمعة 13 يناير 2023
|مباراة الكويت والبحرين
|6 مساء
|مباراة قطر والإمارات
|6 مساء
|قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
|أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية
|4.15 مساء
|أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى
|8.15 مساء
|المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
|7 مساء