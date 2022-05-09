جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت “الثالثة”

بواسطة محمود عطا الله
جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 جدول دورة الألعاب الخليجية 2022

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، عن الجدول الزمني لدورة الألعاب الخليجية 2022 التي تستضيفها دولة الكويت من 13 حتى 31 مايو 2022 الجاري، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول منافسات تلك البطولة الخليجية الهامة والتي تضم 15 لعبة جماعية وفردية، يشارك في الألعاب الخليجية بالكويت دول مجلس التعاون الخليجي الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين.

جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 الكويت النسخة الثالثة

تنطلق منافسات جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت الثالثة يوم 13 مايو، وتبدأ في هذا اليوم منافسات ألعاب القوى، في يوم 14 مايو ثاني أيام الألعاب الخليجية بالكويت تُقام منافسات ألعاب القوى وكرة القدم للصالات، تبدأ الرماية في ثالث أيام البطولة، منافسات لعبة كرة اليد يوم الأربعاء 25 مايو، هذا وسوف نتابع معكم جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية باستمرار.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2022 بين كاظمة والسالمية

أخبار الرياضة

من هو عادل الملا اللاعب القطري السابق الذي تُوفي اليوم؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.