جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت “الثالثة”

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، عن الجدول الزمني لدورة الألعاب الخليجية 2022 التي تستضيفها دولة الكويت من 13 حتى 31 مايو 2022 الجاري، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول منافسات تلك البطولة الخليجية الهامة والتي تضم 15 لعبة جماعية وفردية، يشارك في الألعاب الخليجية بالكويت دول مجلس التعاون الخليجي الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين.

جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 الكويت النسخة الثالثة

تنطلق منافسات جدول دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت الثالثة يوم 13 مايو، وتبدأ في هذا اليوم منافسات ألعاب القوى، في يوم 14 مايو ثاني أيام الألعاب الخليجية بالكويت تُقام منافسات ألعاب القوى وكرة القدم للصالات، تبدأ الرماية في ثالث أيام البطولة، منافسات لعبة كرة اليد يوم الأربعاء 25 مايو، هذا وسوف نتابع معكم جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية باستمرار.



