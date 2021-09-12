جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات دور 16 – والقنوات الناقلة لثمن النهائي

تنطلق مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 حيث يدافع الهلال السعودي عن لقبه وتنافسه بقوة أندية شرق وغرب آسيا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد مباريات دور الستة عشر والقنوات الناقلة للبطولة، يذكر أن نظام بطولة دوري أبطال آسيا يقضي بأن تلتقي أندية شرق آسيا معًا، وتتواجه أندية غرب القارة معًا، على أن يلتقي في النهائي بطل الشرق مع بطل الغرب.

جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات ثمن النهائي والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للبطولة الآسيوية للأندية، فهي منقولة على قنوات SSC الفضائية السعودية والتي يتوفر البث المباشر لها عبر رسيفر GOBX وعبر منصة شاهد VIP، يبدأ جدول دوري أبطال آسيا 2021 دور 16 يوم الإثنين بمباراة الهلال واستقلال الإيراني والتي تُقام في مدينة دبي، مباراة الشارقة والوحدة في آسيا والمواجهة الإماراتية الخالصة سوف تكون يوم الثلاثاء على ملعب الشارقة، وفي نفس اليوم يلتقي النصر السعودي مع تركتور الإيراني بالدوحة.