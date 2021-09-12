جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات دور 16 – والقنوات الناقلة لثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات دور 16 الذهاب جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات دور 16 الذهاب

تنطلق مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 حيث يدافع الهلال السعودي عن لقبه وتنافسه بقوة أندية شرق وغرب آسيا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد مباريات دور الستة عشر والقنوات الناقلة للبطولة، يذكر أن نظام بطولة دوري أبطال آسيا يقضي بأن تلتقي أندية شرق آسيا معًا، وتتواجه أندية غرب القارة معًا، على أن يلتقي في النهائي بطل الشرق مع بطل الغرب.

جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات ثمن النهائي والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للبطولة الآسيوية للأندية، فهي منقولة على قنوات SSC الفضائية السعودية والتي يتوفر البث المباشر لها عبر رسيفر GOBX وعبر منصة شاهد VIP، يبدأ جدول دوري أبطال آسيا 2021 دور 16 يوم الإثنين بمباراة الهلال واستقلال الإيراني والتي تُقام في مدينة دبي، مباراة الشارقة والوحدة في آسيا والمواجهة الإماراتية الخالصة سوف تكون يوم الثلاثاء على ملعب الشارقة، وفي نفس اليوم يلتقي النصر السعودي مع تركتور الإيراني بالدوحة.

جدول دوري أبطال آسيا 2021 مباريات دور 16
االمباراة الموعد بتوقيت السعودية المدينة
الإثنين 13 سبتمبر 2021
مباراة الهلال واستقلال طهران 8.00 مساء دبي
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
مباراة ناغويا الياباني ودايغو الكوري 12 ظهرًا اليابان
مباراة أولسان هيونداي الكوري وكاواساكي فرونتال الياباني 1 بعد الظهر أولسان
مباراة استقلال طاجيكستان وبرسبوليس الإيراني 6.00 مساء طاجيكستان
مباراة النصر وتركتور 7.00 مساء الدوحة
مباراة الشارقة والوحدة 8.00 مساء الشارقة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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