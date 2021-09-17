جدول دوري أبطال آسيا 2021 مواعيد مباريات ربع النهائي – الهلال ضد بيرسبوليس والنصر ضد الوحدة

بواسطة محمود عطا الله
جدول ربع نهائي دوري أبطاال آسيا 2021

انتهت منذ قليل، مراسم سحب قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث نتج عن القرعة مواجهات قوية في هذا الدور والذي تشارك فيه ثلاثة أندية عربية من بين الثمانية، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني، وموعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي القادمة، يذكر أن كل مباريات أبطال آسيا القادمة، تُقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، مثلما حدث في الدور ثمن النهائي.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 – دور الثمانية

مباريات ربع نهائي أندية شرق آسيا سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، مباريات أبطال آسيا منقولة على قنوات SSC الفضائية، كما أنها منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، تنطلق مباريات دور 8 من دوري أبطال آسيا 2021 يوم الجمعة 16 سبتمبر  2021، مع مباراتي أندية الشرق، مباراة الهلال وبيرسبوليس، ومباراة النصر والوحدة الإماراتي، وتقاما على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ثاني أيام جدول دوري أبطال آسيا للدور ربع النهائي هو يوم السبت 17 سبتمبر 2021، ومباراة جيونبك الكوري ومواطنه أولسان، المباراة الثانية سوف تجمع ناغويا الياباني، ويوهانج الكوري، وتُقام المباراتان في كوريا، يذكر أن مباراة نهائي آسيا سوف تقام يوم 23 نوفمبر 2021 بالسعودية.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
االمباراة الموعد بتوقيت السعودية الملعب
الجمعة 16 أكتوبر 2021
مباراة الهلال وبيرسبوليس ملعب مرسول بارك
مباراة النصر والوحدة ملعب مرسول بارك
السبت 17 أكتوبر 2021
مباراة جيونبك وأولسان كوريا
مباراة يوهانج وناجويا كوريا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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