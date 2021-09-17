جدول دوري أبطال آسيا 2021 مواعيد مباريات ربع النهائي – الهلال ضد بيرسبوليس والنصر ضد الوحدة

انتهت منذ قليل، مراسم سحب قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث نتج عن القرعة مواجهات قوية في هذا الدور والذي تشارك فيه ثلاثة أندية عربية من بين الثمانية، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني، وموعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي القادمة، يذكر أن كل مباريات أبطال آسيا القادمة، تُقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، مثلما حدث في الدور ثمن النهائي.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 – دور الثمانية

مباريات ربع نهائي أندية شرق آسيا سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، مباريات أبطال آسيا منقولة على قنوات SSC الفضائية، كما أنها منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، تنطلق مباريات دور 8 من دوري أبطال آسيا 2021 يوم الجمعة 16 سبتمبر 2021، مع مباراتي أندية الشرق، مباراة الهلال وبيرسبوليس، ومباراة النصر والوحدة الإماراتي، وتقاما على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ثاني أيام جدول دوري أبطال آسيا للدور ربع النهائي هو يوم السبت 17 سبتمبر 2021، ومباراة جيونبك الكوري ومواطنه أولسان، المباراة الثانية سوف تجمع ناغويا الياباني، ويوهانج الكوري، وتُقام المباراتان في كوريا، يذكر أن مباراة نهائي آسيا سوف تقام يوم 23 نوفمبر 2021 بالسعودية.