جدول دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وأهلي دبي والشباب والفيصلي في دور 16

تنطلق اليوم الأحد مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023 لأندية غرب القارة، حيث تُقام اليوم مباراتين، وغدًا الإثنين يقام مثلهما، الهلال حامل لقب البطولة يتواجد في الدور ثمن النهائي وسوف يلتقي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، في حين تشهد مباريات هذا الدور مواجهة قطرية بين الدحيل والريان، الشباب السعودي سوف يواجه ناساف كارشي الفريق الأوزبكي، في حين يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني.

جدول دوري أبطال آسيا 2023 دور 16

القمة القطرية بين الدحيل والريان سوف تكون افتتاحية جدول مواعيد مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا اليوم الأحد 19 فبراير 2023، تُقام على ملعب الثمامة، منقولة على قناة الكأس الخامسة، مباراة الشباب وناساف الفريق الأوزبكي تبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت الرياض، تُقام على ملعب الجنوب في قطر، منقولة على قناة SSC HD1 وقناة الكأس الخامسة، وقناة أبوظبي آسيا 1.

يوم الإثنين 20 فبراير تُقام ثالث مباريات ثمن نهائي أبطال آسيا 2023، يلتقي فيها الفيصلي مع ناساف خوزستان الإيراني، على ملعب الثمامة، بعدها تُقام مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي على ملعب الجنوب، يذكر أن مباريات هذا الدور تُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.