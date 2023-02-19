جدول دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وأهلي دبي والشباب والفيصلي في دور 16

بواسطة محمود عطا الله
جدول دوري أبطال آسيا 2023 جدول دوري أبطال آسيا 2023 مواعيد مباريات دور 16

تنطلق اليوم الأحد مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023 لأندية غرب القارة، حيث تُقام اليوم مباراتين، وغدًا الإثنين يقام مثلهما، الهلال حامل لقب البطولة يتواجد في الدور ثمن النهائي وسوف يلتقي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، في حين تشهد مباريات هذا الدور مواجهة قطرية بين الدحيل والريان، الشباب السعودي سوف يواجه ناساف كارشي الفريق الأوزبكي، في حين يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني.

جدول دوري أبطال آسيا 2023 دور 16

القمة القطرية بين الدحيل والريان سوف تكون افتتاحية جدول مواعيد مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا اليوم الأحد 19 فبراير 2023، تُقام على ملعب الثمامة، منقولة على قناة الكأس الخامسة، مباراة الشباب وناساف الفريق الأوزبكي تبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت الرياض، تُقام على ملعب الجنوب في قطر، منقولة على قناة SSC HD1 وقناة الكأس الخامسة، وقناة أبوظبي آسيا 1.

يوم الإثنين 20 فبراير تُقام ثالث مباريات ثمن نهائي أبطال آسيا 2023، يلتقي فيها الفيصلي مع ناساف خوزستان الإيراني، على ملعب الثمامة، بعدها تُقام مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي على ملعب الجنوب، يذكر أن مباريات هذا الدور تُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2023
المباراة الموعد
الأحد 19 فبرا ير 2023
مباراة الدحيل والريان 6 مساء بتوقيت الدوحة
مباراة الشباب وناساف الأوزبكي 9 مساء بتوقيت السعودية
الإثنين 20 فبراير 2023
مباراة الفيصلي وفولاذ خوزستان 6 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 9 مساء بتوقيت السعودية
ربع النهائي

يوم الخميس 23 فبراير 2023
يحدد لاحقًا يحدد لاحقًا
يحدد لاحقًا يحدد لاحقًا
نصف النهائي

يوم الأحد 26 فبراير 2023
يحدد لاحقًا يحدد لاحقًا
المباراة النهائية
الذهاب يوم السبت 29 أبريل 2023
مباراة بطل الغرب مع أوراوا الياباني يحدد لاحقًا
العودة يوم السبت 6 مايو 2023
مباراة أوراوا وبطل الغرب يحدد لاحقًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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