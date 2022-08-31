جدول دوري روشن السعودي 2023/2022.. مباريات صعبة للفرق الكبيرة في الجولة الثانية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دوري روشن جدول مباريات دوري روشن

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد تلك الجولة مباريات هامة وقوية، يسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 الجولة الثانية، حيث تبحث عدة فرق عن مواصلة الانتصار، في حين تلعب باقي الأندية عن تعويض إخفاقها في الجولة الأولى من تلك المسابقة.

جدول دوري روشن السعودي 2023/2022 للمحترفين

مواعيد مواجهات الجولة الثانية من جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 تُقام من الأربعاء 31 أغسطس حتى يوم السبت 3 سبتمبر، بواقع مباراتين كل يوم، مباراة الهلال في دوري روشن تُقام اليوم الأربعاء بملعب الملز سوف تكون ضد نادي الفيحاء، الهلال فاز في الجولة الأولى على الخليج 2-0، في حين بدأ الفيحاء المسابقة بالخسارة أمام ضمك 0-1.

مباراة النصر في الجولة الثانية من جدول دوري روشن ستكون صعبة عندما يحل ضيفًا على فريق التعاون بالقصيم يوم السبت، وفي نفس هذا اليوم يستضيف الاتحاد نادي الاتفاق، نادي الطائي الذي يريد تقديم موسم متميز في روشن سوف يستضيف نادي الفتح، الشباب تنتظره مباراة هامة ضد أبها المتميز يوم الخميس.

جدول مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022
المباراة الموعد
الجولة الثانية
الأربعاء 31 أغسطس 2022
مباراة الباطن والفتح 6.55 مساء
مباراة الهلال والفيحاء 9 مساء
الخميس 1 سبتمبر 2022
مباراة الرائد والوحدة 7 مساء
مباراة أبها والشباب 9 مساء
الجمعة 2 سبتمبر 2022
مباراة الطائي والعدالة 7 مساء
مباراة ضمك والخليج 9 مساء
السبت 3 سبتمبر 2022
مباراة التعاون والنصر 7 مساء
مباراة الاتحاد والاتفاق 9 مساء
الجولة الثالثة
الأحد 4 سبتمبر 2022
مباراة الفتح والهلال 6.35 مساء
الخميس 8 سبتمبر 2022
مباراة الخليج والعدالة 6.30 مساء
مباراة الشباب والطائي 9 مساء
مباراة الوحدة وأبها 9 مساء
الجمعة 9 سبتمبر 2022
مباراة الاتفاق والباطن 6.30 مساء
مباراة الرائد والاتحاد 9 مساء
السبت 10 سبتمبر 2022
مباراة الفيحاء والتعاون 6.45 مساء
مباراة النصر وضمك 9 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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