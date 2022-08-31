جدول دوري روشن السعودي 2023/2022.. مباريات صعبة للفرق الكبيرة في الجولة الثانية

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد تلك الجولة مباريات هامة وقوية، يسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 الجولة الثانية، حيث تبحث عدة فرق عن مواصلة الانتصار، في حين تلعب باقي الأندية عن تعويض إخفاقها في الجولة الأولى من تلك المسابقة.

جدول دوري روشن السعودي 2023/2022 للمحترفين

مواعيد مواجهات الجولة الثانية من جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 تُقام من الأربعاء 31 أغسطس حتى يوم السبت 3 سبتمبر، بواقع مباراتين كل يوم، مباراة الهلال في دوري روشن تُقام اليوم الأربعاء بملعب الملز سوف تكون ضد نادي الفيحاء، الهلال فاز في الجولة الأولى على الخليج 2-0، في حين بدأ الفيحاء المسابقة بالخسارة أمام ضمك 0-1.

مباراة النصر في الجولة الثانية من جدول دوري روشن ستكون صعبة عندما يحل ضيفًا على فريق التعاون بالقصيم يوم السبت، وفي نفس هذا اليوم يستضيف الاتحاد نادي الاتفاق، نادي الطائي الذي يريد تقديم موسم متميز في روشن سوف يستضيف نادي الفتح، الشباب تنتظره مباراة هامة ضد أبها المتميز يوم الخميس.