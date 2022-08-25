جدول دوري روشن السعودي 2023/2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والطائي والباطن

تنطلق مسابقة الدوري السعودي 2023 اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، وتحمل المسابقة لقب “دوري روشن”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والطائي والباطن والاتفاق وباقي الأندية المشاركة في البطولة، هذا وقد وقعت شركة روشن العقارية عقد رعاية للدوري السعودي لمدة خمس سنوات بقيمة ما يقرب من نصف مليار ريال.

جدول دوري روشن السعودي 2023/2022

الجولة الأولى من جدول مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 تُقام على مدار ثلاثة أيام، مباراتين يوم الخميس 25 أغسطس، وثلاثة يوم الجمعة 26 أغسطس، ومثلهم يوم السبت 27 أغسطس 2022، مواعيد مباريات الهلال حامل اللقب تبدأ اليوم الخميس ومقابلة ضد الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، مباراة الهلال القادمة الثانية في دوري روشن السعودي ستكون ضد الفيحاء بالملز يوم الأربعاء 31 أغسطس.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 يبدأ يوم السبت 27 أغسطس ومقابلة هامة ضد نادي الوحدة على ملعب مرسول بارك بالرياض، مباراة النصر القادمة الثانية في الدوري الممتاز السعودي ستكون ضد التعاون بالقصيم يوم السبت 3 سبتمبر 2022، وينافس النصر الهلال بقوة على لقب دوري روشن هذا الموسم.

مواعيد مباريات نادي الطائي في دوري روشن 2023/2022 تبدأ يوم الجمعة 26 أغسطس عندما يحل الطائي ضيفًا على فريق الاتفاق بالدمام، مباراة الطائي القادمة الثانية سوف تكون يوم 2 سبتمبر القادم ضد نادي العدالة وتُقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل.