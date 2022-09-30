جدول دوري روشن 2023/2022.. مباريات قوية مع بداية أكتوبر والجولة الخامسة من البطولة السعودية

بواسطة محمود عطا الله
جدول دوري روشن السعودي الجولة الخامسة جدول دوري روشن السعودي الجولة الخامسة

تعود مباريات دوري المحترفين السعودي “روشن” من جديد بعد فترة التوقف الدولي وخوض المنتخب السعودي لوديتين خلال معسكره الخارجي بإسبانيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 ومباريات الجولة الخامسة والتي تنطلق مع أول أيام شهر أكنوبر 2022 الجاري، حيث يشهد هذا الأسبوع مباريات قوية مرتقبة.

جدول دوري روشن السعودي 2023/2022 الجولة الخامسة

مواعيد الجولة الخامسة وجدول مباريات دوري روشن 2023 تُقام على يومين السبت والأحد 1 و 2 أكتوبر 2022، بواقع أربع مباريات في كل يوم، قمة مباريات يوم السبت سوف تكون مباراة ضمك والطائي، حيث يُقدم كل فريق منهما مباريات قوية، وفي نفس هذا اليوم يستضيف الوحدة نادي الاتفاق، كما يلتقي الرائد والعدالة.

مباراة الهلال القادمة في الجولة 5 من جدول دوري روشن ستكون يوم الأحد وفيها يستضيف الهلال نادي التعاون بالرياض، مباراة النصر والاتحاد سوف تكون قمة مباريات تلك الجولة، نادي الشباب متصدر الترتيب مع الهلال سوف يحل ضيفًا على الفيحاء بحثًا عن مواصلة مشوار العلامة الكاملة، يذكر أن رصيد الهلال والشباب 12 نقطة على قمة جدول ترتيب دوري روشن.

جدول دوري روشن السعودي 2023 الجولة الخامسة
المباراة الموعد
السبت 1 أكتوبر 2022
مباراة الرائد والعدالة 6.30 مساء
مباراة ضمك والطائي 6.30 مساء
مباراة الخليج والباطن 9 مساء
مباراة الوحدة والاتفاق 9 مساء
الأحد 2 أكتوبر 2022
مباراة الهلال والتعاون 6.20 مساء
مباراة الفيحاء والشباب 6.20 مساء
مباراة النصر والاتحاد 9 مساء
مباراة الفتح وأبها 9 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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