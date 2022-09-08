جدول دوري روشن 2023/2022.. 7 مباريات قوية بعد فوز الهلال على الفتح في الجولة 3
لعب نادي الهلال مباراة الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي مبكرًا نظرًا لمشاركته في كأس السوبر السعودي المصري في قطر، حيث فاز الهلال على الفتح بهدف دون رد، منحة هذا الفوز تصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتًا، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 في جولته الثالثة المرتقبة، حيث تنتظر الاتحاد والنصر وضمك والطائي والشباب وباقي الفرق مواجهات قوية لا يمكن التوقع بنتيجتها.
جدول دوري روشن السعودي 2023/2022
تُقام السبع مواجهات المتبقية في الجولة الثالثة من جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 على ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، ثلاث مباريات يوم الخميس أهمها مباراة الشباب والطائي وكل فريق يبحث عن الفوز لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري، نادي ضمك يبحث أيضًا عن العلامة الكاملة لكنه سيواجه فريق قوي وهو نادي النصر في ختام مباريات الجولة الثالثة يوم السبت.
نادي الاتحاد سوف يحل ضيفًا على الرائد بالقصيم في الجولة الثالثة من مباريات دوري روشن مساء يوم الجمعة، وفي نفس اليوم يستضيف الاتفاق نادي الباطن بالدمام، ومن مباريات هذا الأسبوع لقاء الفيحاء مع التعاون.
|جدول مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022
|المباراة
|الموعد
|الجولة الثالثة
|الأحد 4 سبتمبر 2022
|مباراة الفتح والهلال
|6.35 مساء
|الخميس 8 سبتمبر 2022
|مباراة الخليج والعدالة
|6.30 مساء
|مباراة الشباب والطائي
|9 مساء
|مباراة الوحدة وأبها
|9 مساء
|الجمعة 9 سبتمبر 2022
|مباراة الاتفاق والباطن
|6.30 مساء
|مباراة الرائد والاتحاد
|9 مساء
|السبت 10 سبتمبر 2022
|مباراة الفيحاء والتعاون
|6.45 مساء
|مباراة النصر وضمك
|9 مساء
|الجولة 4
|الأربعاء 14 سبتمبر 2022
|مباراة الطائي والفتح
|6.55 مساء
|مباراة العدالة والشباب
|9 مساء
|الخميس 15 سبتمبر 2022
|مباراة الباطن والنصر
|6.40 مساء
|مباراة الاتحاد والخليج
|9 مساء
|مباراة الاتفاق والرائد
|9 مساء
|الجمعة 16 سبتمبر 2022
|مباراة التعاون وضمك
|6.50 مساء
|مباراة أبها والفيحاء
|6.50 مساء
|مباراة الهلال والوحدة
|9 مساء