جدول دوري روشن 2023/2022.. 7 مباريات قوية بعد فوز الهلال على الفتح في الجولة 3

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023

لعب نادي الهلال مباراة الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي مبكرًا نظرًا لمشاركته في كأس السوبر السعودي المصري في قطر، حيث فاز الهلال على الفتح بهدف دون رد، منحة هذا الفوز تصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتًا، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022 في جولته الثالثة المرتقبة، حيث تنتظر الاتحاد والنصر وضمك والطائي والشباب وباقي الفرق مواجهات قوية لا يمكن التوقع بنتيجتها.

جدول دوري روشن السعودي 2023/2022

تُقام السبع مواجهات المتبقية في الجولة الثالثة من جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 على ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، ثلاث مباريات يوم الخميس أهمها مباراة الشباب والطائي وكل فريق يبحث عن الفوز لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري، نادي ضمك يبحث أيضًا عن العلامة الكاملة لكنه سيواجه فريق قوي وهو نادي النصر في ختام مباريات الجولة الثالثة يوم السبت.

نادي الاتحاد سوف يحل ضيفًا على الرائد بالقصيم في الجولة الثالثة من مباريات دوري روشن مساء يوم الجمعة، وفي نفس اليوم يستضيف الاتفاق نادي الباطن بالدمام، ومن مباريات هذا الأسبوع لقاء الفيحاء مع التعاون.

جدول مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2023/2022
المباراة الموعد
الجولة الثالثة
الأحد 4 سبتمبر 2022
مباراة الفتح والهلال 6.35 مساء
الخميس 8 سبتمبر 2022
مباراة الخليج والعدالة 6.30 مساء
مباراة الشباب والطائي 9 مساء
مباراة الوحدة وأبها 9 مساء
الجمعة 9 سبتمبر 2022
مباراة الاتفاق والباطن 6.30 مساء
مباراة الرائد والاتحاد 9 مساء
السبت 10 سبتمبر 2022
مباراة الفيحاء والتعاون 6.45 مساء
مباراة النصر وضمك 9 مساء
الجولة 4
الأربعاء 14 سبتمبر 2022
مباراة الطائي والفتح 6.55 مساء
مباراة العدالة والشباب 9 مساء
الخميس 15 سبتمبر 2022
مباراة الباطن والنصر 6.40 مساء
مباراة الاتحاد والخليج 9 مساء
مباراة الاتفاق والرائد 9 مساء
الجمعة 16 سبتمبر 2022
مباراة التعاون وضمك 6.50 مساء
مباراة أبها والفيحاء 6.50 مساء
مباراة الهلال والوحدة 9 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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