جدول دوري زين الكويتي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية

تبدأ مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الكويتي الجديد من اليوم اللثلاثاء 30 أغسطس 2022 وتستمر حتى يوم الجمعة مع خمس مباريات مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات دوري زين الكويتي 2023/2022 الجولة الثانية، يذكر أن بطولة الدوري الكويتي بدأت بالأسبوع الأول منذ يومين، حيث فاز القادسية في تلك الجولة السابقة وتعثر العربي والكويت الأول تعادل والثاني خسر، في حين فاز نادي كاظمة.

جدول دوري زين الكويتي 2023/2022 الجولة الثانية

تبدأ مواعيد جدول مباريات دوري زين الكويتي 2023 اليوم الثلاثاء بمباراتين، المباراة الأولى سوف تجمع بين الساحل والنصر، قمة مباريات الأسبوع سوف تكون بين العربي الباحث عن أول انتصار، يواجه نادي السالمية الذي يريد مواصلة طريق الانتصارات بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي التضامن بهدف دون رد.

يوم الخميس سوف يلتقي نادي الكويت مع فريق التضامن، يوم الجمعة تُقام مباراتين في دوري زين الكويتي، الأولى يحل فيها القادسية ضيفًا على الفحيحيل، ومن أقوى مباريات هذا الأسبوع مباراة الجهراء وكاظمة المنتظرة.