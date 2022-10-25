جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات كاظمة والقادسية والعربي

تنطلق مباريات الدوري الكويتي لكرة السلة 2023 بداية من يوم 30 أكتوبر 2022 حيث يبدأ حامل اللقب نادي الكويت في الدفاع عن لقبه، وسيقابل منافسة قوية من كاظمة والقادسية وباقي الأندية المشاركة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022، هذا وتُقام النسخة الحالية من البطولة بنظام الدمج بمشاركة 11 ناديًا.

جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022

نادي الكويت حامل اللقب، يبدأ مشواره في جدول مباريات دوري كرة السلة الكويتي 2023 بمقابلة الشباب، في حين يلتقي نادي القادسية لكرة السلة في افتتاحية الدوري مع القرين، في حين يبدأ نادي كاظمة جدول مبارياته في دوري السلة من الأسبوع الثاني ومباراة ضد الشباب.

من الجدير بالذكر، أن مباراة السوبر، لُعبت قبل بداية مباريات الدوري الكويتي لكرة السلة، وتمكن فيها نادي كاظمة من الفوز على الكويت، وتُوج كاظمة بكأس السوبر لهذا العام.