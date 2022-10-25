جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات كاظمة والقادسية والعربي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023 جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023

تنطلق مباريات الدوري الكويتي لكرة السلة 2023 بداية من يوم 30 أكتوبر 2022 حيث يبدأ حامل اللقب نادي الكويت في الدفاع عن لقبه، وسيقابل منافسة قوية من كاظمة والقادسية وباقي الأندية المشاركة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022، هذا وتُقام النسخة الحالية من البطولة بنظام الدمج بمشاركة 11 ناديًا.

جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022

نادي الكويت حامل اللقب، يبدأ مشواره في جدول مباريات دوري كرة السلة الكويتي 2023 بمقابلة الشباب، في حين يلتقي نادي القادسية لكرة السلة في افتتاحية الدوري مع القرين، في حين يبدأ نادي كاظمة جدول مبارياته في دوري السلة من الأسبوع الثاني ومباراة ضد الشباب.

من الجدير بالذكر، أن مباراة السوبر، لُعبت قبل بداية مباريات الدوري الكويتي لكرة السلة، وتمكن فيها نادي كاظمة من الفوز على الكويت، وتُوج كاظمة بكأس السوبر لهذا العام.

جدول دوري كرة السلة الكويتي 2023
الجولة 1
المباراة الموعد
الأحد 30 أكتوبر 2022
مباراة الجهراء واليرموك 5.15 مساء
مباراة العربي والصليبخات 7.15 مساء
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022
مباراة التضامن والنصر 7.15 مساء
الأربعاء 2 نوفمبر 2022
مباراة الكويت والشباب 5.15 مساء
مباراة القادسية والقرين 7.15 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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