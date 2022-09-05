جدول دوري يلو السعودي 2023/2022.. الأهلي يواجه الخلود في قمة مباريات الجولة 3

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023 جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023

تعود مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي من جديد مع مباريات الجولة الثالثة، حيث تشهد مباريات تلك المسابقة مواجهات قوية وعروض فنية مميزة من الأندية المشاركة والتي ترغب في التأهل لدوري المحترفين، نُقدم من خلال تقريرنا الرياضي الحالي، جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023/2022 الأسبوع الثالث من المسابقة، هذا وتتابع جماهير النادي الأهلي مباريات دوري يلو عن كثب، حيث يشارك ناديها العريق في تلك المسابقة، ويبحث عن العودة لدوري المحترفين من جديد، وبدأ الأهلي المسابقة بداية غير جيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر الثانية.

جدول دوري يلو السعودي 2023/2022 الأهلي والخلود

تُقام مواعيد الجولة الثالثة من جدول مباريات دوري يلو (الدرجة الأولى) السعودي 2023/2022 على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 5 و6 و7 سبتمبر 2022، مباراة الأهلي والخلود سوف تُقام اليوم الإثنين في مدينة جدة، وفي نفس هذا اليوم يستضيف القادسية نادي العروبة، ويحل نجران ضيفًا على الحزم في مباراة مرتقبة، الأهلي يبحث عن أول فوز له، في حين يبحث الخلود عن مواصلة الانتصارات.

ثاني أيام الجولة الثالثة من مباريات دوري يلو السعودي ستقام ثلاث مباريات قوية أهمها الفيصلي وهجر، ويوم الأربعاء، سوف يستضيف الشعلة الباحث عن العلامة الكاملة فريق جدة، تُختتم مباريات تلك الجولة بمباراة قوية بين الرياض والأخدود المتألق.

جدول مواعيد مباريات دوري يلو 2023/2022
المباراة الموعد
الجولة الثالثة
الإثنين 5 سبتمبر 2022
مباراة القادسية والعروبة 6.30 مساء
مباراة الحزم ونجران 7 مساء
مباراة الأهلي والخلود 8.35 مساء
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022
مباراة الفيصلي وهجر 6.50 مساء
مباراة الجبلين وأحد 7.20 مساء
مباراة العين والقيصومة 8.35 مساء
الأربعاء 7 سبتمبر 2022
مباراة الشعلة وجدة 6.40 مساء
مباراة العربي والساحل 6.55 مساء
مباراة الرياض والأخدود 8.35 مساء
الجولة 4
الأحد 11 سبتمبر 2022
مباراة أحد والعين 7.05 مساء
مباراة العروبة والأهلي 7.05 مساء
مباراة نجران والجبلين 8.30 مساء
الإثنين 12 سبتمبر 2022
مباراة هجر والرياض 6.25 مساء
مباراة القيصومة والحزم 6.40 مساء
مباراة الخلود والعربي 6.50 مساء
مباراة الأخدود والفيصلي 8.30 مساء
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
مباراة الساحل والشعلة 6.25 مساء
مباراة جدة والقادسية 8.30 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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