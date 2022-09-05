جدول دوري يلو السعودي 2023/2022.. الأهلي يواجه الخلود في قمة مباريات الجولة 3

تعود مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي من جديد مع مباريات الجولة الثالثة، حيث تشهد مباريات تلك المسابقة مواجهات قوية وعروض فنية مميزة من الأندية المشاركة والتي ترغب في التأهل لدوري المحترفين، نُقدم من خلال تقريرنا الرياضي الحالي، جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023/2022 الأسبوع الثالث من المسابقة، هذا وتتابع جماهير النادي الأهلي مباريات دوري يلو عن كثب، حيث يشارك ناديها العريق في تلك المسابقة، ويبحث عن العودة لدوري المحترفين من جديد، وبدأ الأهلي المسابقة بداية غير جيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر الثانية.

جدول دوري يلو السعودي 2023/2022 الأهلي والخلود

تُقام مواعيد الجولة الثالثة من جدول مباريات دوري يلو (الدرجة الأولى) السعودي 2023/2022 على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 5 و6 و7 سبتمبر 2022، مباراة الأهلي والخلود سوف تُقام اليوم الإثنين في مدينة جدة، وفي نفس هذا اليوم يستضيف القادسية نادي العروبة، ويحل نجران ضيفًا على الحزم في مباراة مرتقبة، الأهلي يبحث عن أول فوز له، في حين يبحث الخلود عن مواصلة الانتصارات.

ثاني أيام الجولة الثالثة من مباريات دوري يلو السعودي ستقام ثلاث مباريات قوية أهمها الفيصلي وهجر، ويوم الأربعاء، سوف يستضيف الشعلة الباحث عن العلامة الكاملة فريق جدة، تُختتم مباريات تلك الجولة بمباراة قوية بين الرياض والأخدود المتألق.