جدول دوري يلو السعودي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية
نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023/2022 وهو دوري الدرجة الأولى الذي يشهد منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة، موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو سوف يكون يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري ضد منافس قوي حقق الفوز في الجولة الأولى، وكان النادي الأهلي قد بدأ مسابقة دوري يلو بالتعادل على ملعبه في جدة أمام نادي القيصومة.
جدول دوري يلو السعودي 2023 مباراة الأهلي القادمة
تُقام مواعيد جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023 الجولة الثانية على ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و30 و31 أغسطس 2022 الجاري، مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو سوف تكون ضد نادي الأخدود، يذكر أن الأخدود لديه ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق القادسية 3-1، سجل كل أهداف الأخدود محترفه الحاج عثمان باري.
افتتاحية الجولة الثانية من مواعيد مباريات دوري يلو يوم الإثنين بثلاث مباريات البداية عندما يستضيف هجر نادي الشعلة، ويستضيف الساحل نادي العين، ويحل القادسية ضيفًا على نجران في مباراة مرتقبة، ومن المباريات المرتقبة مباراة الفيصلي والجبلين، ومباراة الخلود والرياض.
|جدول مواعيد مباريات دوري يلو 2023/2022
|المباراة
|الموعد
|الجولة الثانية
|الإثنين 29 أغسطس 2022
|مباراة هجر والشعلة
|6.40 مساء
|مباراة الساحل والعين
|6.40 مساء
|مباراة نجران والقادسية
|8.40 مساء
|الثلاثاء 30 أغسطس 2022
|مباراة القيصومة والعربي
|6.55 مساء
|مباراة الخلود والرياض
|7.05 مساء
|مباراة العروبة والحزم
|7.20 مساء
|مباراة الأخدود والأهلي
|8.40 مساء
|الأربعاء 31 أغسطس 2022
|مباراة الفيصلي والجبلين
|6.55 مساء
|مباراة جدة وأحد
|8.40 مساء
|الجولة الثالثة
|الإثنين 5 سبتمبر 2022
|مباراة القادسية والعروبة
|6.30 مساء
|مباراة الحزم ونجران
|7 مساء
|مباراة الأهلي والخلود
|8.35 مساء
|الثلاثاء 6 سبتمبر 2022
|مباراة الفيصلي وهجر
|6.50 مساء
|مباراة الجبلين وأحد
|7.20 مساء
|مباراة العين والقيصومة
|8.35 مساء
|الأربعاء 7 سبتمبر 2022
|مباراة الشعلة وجدة
|6.40 مساء
|مباراة العربي والساحل
|6.55 مساء
|مباراة الرياض والأخدود
|8.35 مساء