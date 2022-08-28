جدول دوري يلو السعودي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023/2022 وهو دوري الدرجة الأولى الذي يشهد منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة، موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو سوف يكون يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري ضد منافس قوي حقق الفوز في الجولة الأولى، وكان النادي الأهلي قد بدأ مسابقة دوري يلو بالتعادل على ملعبه في جدة أمام نادي القيصومة.

جدول دوري يلو السعودي 2023 مباراة الأهلي القادمة

تُقام مواعيد جدول مباريات دوري يلو السعودي 2023 الجولة الثانية على ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و30 و31 أغسطس 2022 الجاري، مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو سوف تكون ضد نادي الأخدود، يذكر أن الأخدود لديه ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق القادسية 3-1، سجل كل أهداف الأخدود محترفه الحاج عثمان باري.

افتتاحية الجولة الثانية من مواعيد مباريات دوري يلو يوم الإثنين بثلاث مباريات البداية عندما يستضيف هجر نادي الشعلة، ويستضيف الساحل نادي العين، ويحل القادسية ضيفًا على نجران في مباراة مرتقبة، ومن المباريات المرتقبة مباراة الفيصلي والجبلين، ومباراة الخلود والرياض.