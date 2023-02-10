جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال والشباب والدحيل والأهلي الإماراتي في ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023 جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023

تُستأنف مباريات بطولة آسيا للآندية الأبطال لكرة القدم هذا الشهر فبراير الجاري بمباريات الدور ثمن النهائي لأندية غرب القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023، حيث تُلعب مباريات هذا الدور بخروج المغلوب من مباراة واحدة، وقد تأهل لهذا الدوري من أندية غرب آسيا ثلاثة أندية من السعودية هي الهلال والشباب والفيصلي، تأهل من الإمارات شباب الأهلي دبي، قطر الدحيل والريان، إيران فولاذ خوزستان، من أوزبكستان يتواجد ناساف كارشي.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023 على مدار يومين بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تُقام مباريات أندية شرق القارة في موعد لاحق، تُقام مباريات الغرب يومي الأحد والإثنين 19 و20 فبراير 2023، مباراة الهلال القادمة في آسيا ستكون ضد شباب الأهلي دبي يوم 20 فبراير.

مباراة الدحيل والريان القادمة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ستكون يوم 19 فبراير، وفي هذا اليوم يستضيف الشباب نادي ناساف كارشي الأوزبكي، كما يلتقي يوم 20 فبراير الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني.

مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2023
المباراة الموعد
الأحد 19 فبرا ير 2023
مباراة الشباب وناساف الأوزبكي 9 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الدحيل والريان 9 مساء بتوقيت الدوحة
الإثنين 20 فبراير 2023
مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 9 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الفيصلي وفولاذ الإيراني 9 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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