جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال والشباب والدحيل والأهلي الإماراتي في ثمن النهائي

تُستأنف مباريات بطولة آسيا للآندية الأبطال لكرة القدم هذا الشهر فبراير الجاري بمباريات الدور ثمن النهائي لأندية غرب القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023، حيث تُلعب مباريات هذا الدور بخروج المغلوب من مباراة واحدة، وقد تأهل لهذا الدوري من أندية غرب آسيا ثلاثة أندية من السعودية هي الهلال والشباب والفيصلي، تأهل من الإمارات شباب الأهلي دبي، قطر الدحيل والريان، إيران فولاذ خوزستان، من أوزبكستان يتواجد ناساف كارشي.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023 على مدار يومين بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تُقام مباريات أندية شرق القارة في موعد لاحق، تُقام مباريات الغرب يومي الأحد والإثنين 19 و20 فبراير 2023، مباراة الهلال القادمة في آسيا ستكون ضد شباب الأهلي دبي يوم 20 فبراير.

مباراة الدحيل والريان القادمة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ستكون يوم 19 فبراير، وفي هذا اليوم يستضيف الشباب نادي ناساف كارشي الأوزبكي، كما يلتقي يوم 20 فبراير الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني.