جدول دور 16 كأس أمم إفريقيا 2022.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
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دخل دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022 في الساعات الحاسمة والأخيرة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من تلك البطولة التي تستضيفها الكاميرون حاليًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 16 من بطولة كأس إفريقيا 2022 والمنتخبات المتاهلة إلى ثمن النهائي، كما سنتابع معكم من يقابل مصر والجزائر وتونس والمغرب في دور 16 في حال تأهل تلك المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وتسعى إلى تحقيق اللقب، تضم الكأس الإفريقية 6 مجموعات، يصعد إلى دور 16 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

جدول دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022

كان منتخب الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر، ثم منتخب المغرب، كما ضمن منتخب نيجيريا مكانه ضمن المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي إفريقيا بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين تُحدد الجولة الثالثة باقي المنتخبات ومتصدري المجموعات، تنطلق مباريات جدول ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية من يوم الأحد 23 يناير 2022 وتستمر على مدار أربعة أيام بواقع مباراتين كل يوم.

جدول دور 16 كأس أمم إفريقيا 2022
المباراة الموعد بتوقيت السعودية
يوم الأحد 23 يناير 2022
بطل المجموعة الخامسة مع ثاني الرابعة 7 مساء
نيجيريا مع فريق من أصحاب المركز 3 10 مساء
يوم الإثنين 24 يناير 2022
بطل المجموعة 2 مع أحد أفضل الثوالث 7 مساء
الكاميرون مع أحد المنتخبات من أصحاب المركز 3 10 مساء
يوم الثلاثاء 25 يناير 2022
ثاني المجموعة الثانية مع ثاني السادسة 7 مساء
بوركينا فاسو مع وصيف الثالثة 10 مساء
يوم الأربعاء 26 يناير 2022
بطل المجموعة الثالثة مع فريق من أفضل التوالت 7 مساء
بطل السادسة مع ثاني الخامسة 10 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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