جدول دور 16 كأس أمم إفريقيا 2022.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي

دخل دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022 في الساعات الحاسمة والأخيرة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من تلك البطولة التي تستضيفها الكاميرون حاليًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 16 من بطولة كأس إفريقيا 2022 والمنتخبات المتاهلة إلى ثمن النهائي، كما سنتابع معكم من يقابل مصر والجزائر وتونس والمغرب في دور 16 في حال تأهل تلك المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وتسعى إلى تحقيق اللقب، تضم الكأس الإفريقية 6 مجموعات، يصعد إلى دور 16 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

جدول دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022

كان منتخب الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر، ثم منتخب المغرب، كما ضمن منتخب نيجيريا مكانه ضمن المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي إفريقيا بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين تُحدد الجولة الثالثة باقي المنتخبات ومتصدري المجموعات، تنطلق مباريات جدول ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية من يوم الأحد 23 يناير 2022 وتستمر على مدار أربعة أيام بواقع مباراتين كل يوم.