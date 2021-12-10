جدول دور 16 كأس الملك السعودي 2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في ثمن النهائي

تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 خلال شهر ديسمبر 2021 بمباريات دور ثمن النهائي من بطولة أغلى الكؤوس وأهم مسابقة كروية في المملكة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 بداية من دور 16 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في كأس الملك سلمان، هذا واقتصر الاتحاد السعودية المشاركة في الكأس لهذا العام على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بسبب ازدحام رزنامة المباريات هذا الموسم.

جدول كأس الملك السعودي 2022 مباريات دور 16

مباراة الهلال والرائد القادمة في دور 16 من كأس الملك سلمان سوف تقام يوم 20 ديسمبر 2021، الهلال هو ثاني أكثر الأندية فوزا بتلك الكأس بعدد 9 ألقاب، أخر نسخة فاز بها الهلال كانت عام 2020.

مباراة الأهلي والفيصلي القادمة في كأس الملك السعودي 2022 دور ثمن النهائي سوف تُقام يوم 21 ديسمبر 2021، بين الأهلي الأكثر فوزا بتلك البطولة بعدد 13 لقبا مع الفيصلي حامل اللقب، يذكر أن الفيصلي فاز بالكأس العام الماضي عندما تغلب في النهائي على الاتحاد.

مباراة النصر والاتفاق في الكأس سوف تُقام يوم 21 ديسمبر الجاري على ملعب مرسول باك.

مباراة الاتحاد والفتح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، سوف تُقام في الأحساء يوم 20 ديسمبر، الاتحاد هو ثاني الأندية فوزا بالبطولة بالتساوي مع الهلال.