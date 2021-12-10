جدول دور 16 كأس الملك السعودي 2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
كأس الملك السعودي 2022 كأس الملك السعودي 2022

تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 خلال شهر ديسمبر 2021 بمباريات دور ثمن النهائي من بطولة أغلى الكؤوس وأهم مسابقة كروية في المملكة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 بداية من دور 16 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في كأس الملك سلمان، هذا واقتصر الاتحاد السعودية المشاركة في الكأس لهذا العام على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بسبب ازدحام رزنامة المباريات هذا الموسم.

جدول كأس الملك السعودي 2022 مباريات دور 16

  • مباراة الهلال والرائد القادمة في دور 16 من كأس الملك سلمان سوف تقام يوم 20 ديسمبر 2021، الهلال هو ثاني أكثر الأندية فوزا بتلك الكأس بعدد 9 ألقاب، أخر نسخة فاز بها الهلال كانت عام 2020.
  • مباراة الأهلي والفيصلي القادمة في كأس الملك السعودي 2022 دور ثمن النهائي سوف تُقام يوم 21 ديسمبر 2021، بين الأهلي الأكثر فوزا بتلك البطولة بعدد 13 لقبا مع الفيصلي حامل اللقب، يذكر أن الفيصلي فاز بالكأس العام الماضي عندما تغلب في النهائي على الاتحاد.
  • مباراة النصر والاتفاق في الكأس سوف تُقام يوم 21 ديسمبر الجاري على ملعب مرسول باك.
  • مباراة الاتحاد والفتح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، سوف تُقام في الأحساء يوم 20 ديسمبر، الاتحاد هو ثاني الأندية فوزا بالبطولة بالتساوي مع الهلال.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 دور 16
المباراة الموعد الملعب
يوم 19 نوفمبر 2021
مباراة الشباب وضمك 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 20 ديسمبر 2021
مباراة الباطن والحزم 3.05 مساء الباطن
مباراة الاتحاد والفتح 5.35 مساء الاحساء
مباراة الهلال والرائد 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 21 ديسمبر 2021
مباراة الفيحاء وأبها 3.05 مساء المجمعة
مباراة النصر والاتفاق 5.50 مساء مرسول بارك
مباراة التعاون والطائي 6 مساء بريدة
مباراة الأهلى والفيصلي 8 مساء استاد الأمير عبدالله الفيصل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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