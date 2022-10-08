جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022.. مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد والكويت والجهراء

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022 ثمن النهائي جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022 ثمن النهائي

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت، وهو الدور القادم من البطولة بعد دور المجموعات، مع بداية دور 16 (ثمن نهائي البطولة العربية) تبدأ مباريات خروج المغلوب من تلك البطولة، حققت البطولة العربية للسلة في الكويت (النسخة 34) نجاحًا كبيرًا، حيث يتابعها الملايين في الوطن العربي الكبير من الخليج العربي للمحيط.

جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي) من البطولة العربية لكرة السلة 2022 على مدار يومين الإثنين والثلاثاء 10 و 11 أكتوبر 2022، حيث تُقام أربع مباريات في اليوم الأول، حيث يلتقي في ثمن نهائي البطولة العربية للسلة بطل المجموعة الأولى مع رابع الثانية، بطل المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، ويلتقي ثاني الأولى وع ثالث الثانية، ووصيف المجموعة الثالثة يلتقي مع ثالث الرابعة، وتُقام باقي المباريات يوم الثلاثاء.

جدول دور 16 البطولة العربية لكرة السلة 2022 ثمن النهائي
الإثنين 10 أكتوبر 2022
أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية
ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية
أول المجموعة الثالثة مع رابع المجموعة الرابعة
ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى
ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى
أول المجموعة الرابعة مع رابع المجموعة الثالثة
ثاني المجموعة الرابعة مع ثالث المجموعة الثالثة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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