جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022.. مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد والكويت والجهراء

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت، وهو الدور القادم من البطولة بعد دور المجموعات، مع بداية دور 16 (ثمن نهائي البطولة العربية) تبدأ مباريات خروج المغلوب من تلك البطولة، حققت البطولة العربية للسلة في الكويت (النسخة 34) نجاحًا كبيرًا، حيث يتابعها الملايين في الوطن العربي الكبير من الخليج العربي للمحيط.

جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي) من البطولة العربية لكرة السلة 2022 على مدار يومين الإثنين والثلاثاء 10 و 11 أكتوبر 2022، حيث تُقام أربع مباريات في اليوم الأول، حيث يلتقي في ثمن نهائي البطولة العربية للسلة بطل المجموعة الأولى مع رابع الثانية، بطل المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، ويلتقي ثاني الأولى وع ثالث الثانية، ووصيف المجموعة الثالثة يلتقي مع ثالث الرابعة، وتُقام باقي المباريات يوم الثلاثاء.