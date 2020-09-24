جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 (الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي، النصر والتعاون)

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 اليوم الخميس 24 سبتمبر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 لأندية غرب القارة، حيث تُقام مباريات تلك البطولة لأندية الغرب على ملاعب قطر حتى مباراة الدور قبل النهائي، هذا وقد خرج حامل لقب البطولة نادي الهلال السعودي بصورة غير متوقعة، وخاصة بعد ضمانه التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي

أول مباريات جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 سوف تشهد مقابلة الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في قمة خليجية عربية مرتقبة، التقى الأهلي السعودي مع الأهلي الإماراتي في نفس الدور “دور 16” في نسخة 2017 من دوري أبطال آسيا، حيث تفوق الأهلي السعودي بعدما فاز في مباراة العودة 3-1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1-

من يقابل الفائز من مباراة الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي؟

كما ذكرنا، فإن مباراة الأهلي وأهلي دبي هي المباراة الأولى في جدول مباريات ثمن نهائي آسيا 2020، والفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في دور ربع النهائي مع المباراة رقم 2، المباراة رقم 2 تجمع بين باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني.

جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020

تقام مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 يومي السبت والأحد 26 و27 سبتمبر 2020، مباريات السبت تجمع بين الأهلي وأهلي دبي، والثانية تجمع بين باختاكور واستقلال طهران، وتقام المباراتين على ملعب الجنوب، بينما مباريات الأحد تقام على ملعب المدينة التعليمية.