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جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 (الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي، النصر والتعاون)

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020 جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 اليوم الخميس 24 سبتمبر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 لأندية غرب القارة، حيث تُقام مباريات تلك البطولة لأندية الغرب على ملاعب قطر حتى مباراة الدور قبل النهائي، هذا وقد خرج حامل لقب البطولة نادي الهلال السعودي بصورة غير متوقعة، وخاصة بعد ضمانه التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة.

1 تاريخ مواجهات الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي
2 من يقابل الفائز من مباراة الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي؟
3 جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020

تاريخ مواجهات الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي

أول مباريات جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 سوف تشهد مقابلة الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في قمة خليجية عربية مرتقبة، التقى الأهلي السعودي مع الأهلي الإماراتي في نفس الدور “دور 16” في نسخة 2017 من دوري أبطال آسيا، حيث تفوق الأهلي السعودي بعدما فاز في مباراة العودة 3-1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1-

من يقابل الفائز من مباراة الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي؟

كما ذكرنا، فإن مباراة الأهلي وأهلي دبي هي المباراة الأولى في جدول مباريات ثمن نهائي آسيا 2020، والفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في دور ربع النهائي مع المباراة رقم 2، المباراة رقم 2 تجمع بين باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني.

جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020

تقام مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 يومي السبت والأحد 26 و27 سبتمبر 2020، مباريات السبت تجمع بين الأهلي وأهلي دبي، والثانية تجمع بين باختاكور واستقلال طهران، وتقام المباراتين على ملعب الجنوب، بينما مباريات الأحد تقام على ملعب المدينة التعليمية.

جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2020
المباراة الموعد الملعب
يوم السبت 26 سبتمبر 2020
مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي 4.40 مساء بتوقيت السعودية استاد الجنوب
باختاكور واستقلال طهران 8.45 مساء بتوقيت السعودية استاد الجنوب
الأحد 27 سبتمبر 2020
مباراة السد وبرسبوليس 4.40 مساء بتوقيت السعودية استاد المدينة التعليمية
مباراة النصر والتعاون 8.45 مساء بتوقيت السعودية استاد المدينة التعليمية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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