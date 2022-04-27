جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2022.. مباريات ثمن النهائي لفرق غرب القارة

يضم دور المجموعات من بطولة أبطال آسيا لهذا العام 10 مجموعات، خمسة لأندية غرب آسيا ومثلهم لأندية شرق القارة، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 والمواجهات المرتقبة لهذا الدور ثمن النهائي لأندية غرب القارة، حيث يشهد هذا الدور مشاركة كبيرة من الأندية الخليجية.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2022

تحددت الأندية الثمانية المتأهلة لدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة، حيث تأهل عن المجموعة الأولى الهلال السعودي والريان القطري، وسوف تُحدد الجولة الأخيرة من البطل والوصيف، وتأهل عن المجموعة الثانية الشباب السعودي، وعن المجموعة الثالثة تأهل نادي فولاذ الإيراني كأول وشباب الأهلي دبي كثاني، المجموعة الرابعة تأهل الدحيل القطري، في حين تأهل عن المجموعة الخامسة الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي وتحدد الجولة الأخيرة من بطل ومن وصيف تلك المجموعة.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2022:

– بطل المجموعة الأولى (الهلال أو الريان) يقابل شباب الأهلي دبي.

– الشباب السعودي يُقابل ثاني المجموعة الخامسة ناساف أو الفيصلي.

– الدحيل القطري يقابل ثاني المجموعة الأولى الهلال أو الريان.

– بطل المجموعة الخامسة الفيصلي أو ناساف يُقابل فولاذ الإيراني.