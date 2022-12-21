جدول دور 16 من كأس الملك السعودي 2023/2022.. مواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر في ثمن النهائي

انطلقت أمس الثلاثاء مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وتستمر مباريات هذا الدور اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات دور 16 من كأس الملك السعودي 2023 ومواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر وباقي الفرق، يذكر أن البطولة الأغلى في السعودية والتي تحمل اسم جلالة الملك سلمان تبدأ هذا الموسم من الدور ثمن النهائي بمشاركة أندية دوري روشن فقط.

جدول دور 16 كأس الملك السعودي 2023

بدأت مواعيد جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023 يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، حيث شهد اليوم الأول تأهل الفيحاء (حامل اللقب) للدور ربع النهائي بعد الفوز على الخليج 3-1، كما فاز الوحدة على ضمك 1-0، ليكون نادي الوحدة ثاني الأندية المتأهلة لدور 8 من كأس خادم الحرمين.

مواعيد مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2023 تبدأ اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 ومباراة هامة ضد الاتفاق في الرياض، مباراة النصر اليوم ستكون ضد التعاون، في حين يبدأ الاتحاد مبارياته في كأس الملك بمقابلة قوية الخميس 22 ديسمبر ضد نادي الشباب.