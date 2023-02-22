جدول دور 8 دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وفولاذ الإيراني والشباب والدحيل

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 من دوري أبطال آسيا 2023 جدول دور 8 من دوري أبطال آسيا 2023

وصلت بطولة أبطال آسيا للأندية إلى واحدة من مراحلها الحاسمة وهي الدور ربع النهائي لأندية غرب القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023، وقد وصلت إلى هذا الدور أربعة فرق من أندية غرب القارة يتقدمهم حامل اللقب نادي الهلال السعودي ومعه نادي الشباب السعودي والدحيل القطري وفولاذ خوزستان الإيراني، هذا ويذكر أن أوراوا دياموند الياباني هو بطل شرق آسيا، وينتظر في النهائي بطل الغرب.

جدول دور 8 من دوري أبطال آسيا 2023 – ربع النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من دوري أبطال آسيا في يوم واحد وهو يوم الخميس 23 فبراير 2023، مباراة الشباب والدحيل تبدأ عند السادسة من مساء يوم الخميس بتوقيت قطر والسعودية، تُقام على ملعب الثمامة، المباراة منقولة على قناة الكأس الخامسة، قناة SSC HD1 السعودية.

مباراة الهلال وفولاذ خوزستان الإيراني ثاني مباريات ربع نهائي آسيا وتبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر، تُقام على ملعب الجنوب، المباراة منقولة على قنوات SSC HD1 السعودية، وقناة الكأس الخامسة، قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.

مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2023
المباراة الموعد
ربع النهائي

يوم الخميس 23 فبراير 2023
مباراة الشباب والدحيل 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر
مباراة الهلال وفولاذ خوزستان 9 مساء بتوقيت السعودية
نصف النهائي

يوم الأحد 26 فبراير 2023
يحدد لاحقًا يحدد لاحقًا
المباراة النهائية
الذهاب يوم السبت 29 أبريل 2023
مباراة بطل الغرب مع أوراوا الياباني يحدد لاحقًا
العودة يوم السبت 6 مايو 2023
مباراة أوراوا وبطل الغرب يحدد لاحقًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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