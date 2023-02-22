جدول دور 8 دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وفولاذ الإيراني والشباب والدحيل

وصلت بطولة أبطال آسيا للأندية إلى واحدة من مراحلها الحاسمة وهي الدور ربع النهائي لأندية غرب القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023، وقد وصلت إلى هذا الدور أربعة فرق من أندية غرب القارة يتقدمهم حامل اللقب نادي الهلال السعودي ومعه نادي الشباب السعودي والدحيل القطري وفولاذ خوزستان الإيراني، هذا ويذكر أن أوراوا دياموند الياباني هو بطل شرق آسيا، وينتظر في النهائي بطل الغرب.

جدول دور 8 من دوري أبطال آسيا 2023 – ربع النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من دوري أبطال آسيا في يوم واحد وهو يوم الخميس 23 فبراير 2023، مباراة الشباب والدحيل تبدأ عند السادسة من مساء يوم الخميس بتوقيت قطر والسعودية، تُقام على ملعب الثمامة، المباراة منقولة على قناة الكأس الخامسة، قناة SSC HD1 السعودية.

مباراة الهلال وفولاذ خوزستان الإيراني ثاني مباريات ربع نهائي آسيا وتبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر، تُقام على ملعب الجنوب، المباراة منقولة على قنوات SSC HD1 السعودية، وقناة الكأس الخامسة، قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.