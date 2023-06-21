جدول دور 8 كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17.. مواعيد مباريات اليمن والسعودية في ربع النهائي

ساعات قليلة وتنتهي مباريات دور المجموعة من بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة المقامة في تايلاند من 15 يونيو حتى 2 يوليو 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023 ومواعيد المنتخبات العربية المتاهلة لهذا الدور، حيث تأهلت حتى الآن منتخبات السعودية واليمن، ويترقب الجميع حسم المنتخب العربي الثالث ناشئي قطر بطاقة تأهل عن مجموعته القوية.

جدول دور 8 كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة

تُقام مواعيد جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة السعودية واليمن على مدار يومين وهما الأحد والاثنين 25 و26 يونيو 2023 بواقع مباراتين في اليوم، بخصوص موعد مباراة ومن يقابل اليمن للناشئين في دور 8 للبطولة الآسيوية فسوف يكون منتخب كوريا الجنوبية بطل المجموعة االثانية، وتُقام المباراة يوم الأحد 25 يونيو.

بخصوص موعد مباراة ومن يقابل منتخب السعودية للناشئين في ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 سنة، فسوف تُقام المباراة يوم الاثنين 26 يونيو، وسوف يلتقي الأخضر وصيف المجموعة الرابعة وهو غالبًا سيكون منتخب أوزبكستان.

مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023:

الأحد 25 يونيو 2023:

– مباراة اليمن وكوريا الجنوبية للناشئين الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية.

– مباراة تايلاند وثاني المجموعة الثانية الساعة 5 مساء بتوقيت االسعودية.

الاثنين 26 يونيو 2023:

– بطل المجموعة الرابعة مع وصيف الثالثة.

– مباراة السعودية للناشئين ووصيف المجموعة الرابعة الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.