جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على مباريات جولة ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022 جدول مباريات دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022

بعد نهاية مباريات الدور التمهيدي، تدخل بطولة كأس أمير الكويت في مرحلة هامة وحاسمة وهي جولة الدور ربع النهائي من تلك الكأس الغالية التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2022 ومواعيد مباريات الكويت وكاظمة والسالمية وباقي الأندية المتأهلة لهذا الدور.

جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022 – ربع النهائي

ودع نادي القادسية البطولة هذا الموسم من الدور الأول، بعد الخسارة من نادي كاظمة بنتيجة 0-1، ليتقابل كاظمة في جدول دور الثمانية من كأس الأمير الكويتي 2022 مع نادي الكويت، الذي يبدأ البطولة من الدور ربع النهائي بوصفه بطل النسخة الماضية حامل اللقب، مباراة الكويت وكاظمة في ربع النهائي ستكون أقوى مواجهات هذا الدور، كما ستشهد تلك المرحلة مباراة اليرموك والفحيحيل.

جدول مباريات دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022
االمباراة الموعد بتوقيت الكويت
مباراة الكويت وكاظمة
مباراة اليرموك والفحيحيل
مباراة العربي والسالمية
مباراة النصر والشباب
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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