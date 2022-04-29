جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات ربع وقبل النهائي

بعد نهاية الدوري الكويتي تنطلق حاليًا مباريات كأس أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2022 (ربع النهائي)، كما نُقدم مواجهات ومباريات الدور قبل النهائي، التي سوف يُحدد الاتحاد الكويتي مواعيدها في وقت لاحق، من الجدير بالذكر أن حامل لقب البطولة نادي الكويت، بدأ مشوار الدفاع عن لقبه من دور الثمانية ولم يشارك في الدور التمهيدي.

جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022 – ربع النهائي

تُقام مباريات جدول دور 8 -ربع نهائي- كأس أمير الكويتي في يومين الجمعة والسبت 29 و 30 أبريل 2022 بواقع مباراتين في اليوم، الفائز يتاهل مباشرة للدور قبل النهائي، تٌقام يوم الجمعة مباراة النصر والشباب ومباراة اليرموك والفحيحيل، ويوم السبت تقام مباراة الكويت وكاظمة ومباراة العربي والسالمية، يذكر أن نادي القادسية ودع بطولة كأس الأمير من الدور الأول بعد الخسارة من كاظمة.

جدول قبل نهائي كأس أمير الكويت، سوف يشهد مقابلة الفائز من مباراة الكويت وكاظمة مع الفائز من مباراة اليرموك والفحيحيل، نصف النهائي الآخر يجمع بين الفائز من مباراة العربي والسالمية مع الفائز من مياراة النصر والشباب.