جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات ربع وقبل النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس الأمير الكويتي 2022 جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022

بعد نهاية الدوري الكويتي تنطلق حاليًا مباريات كأس أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2022 (ربع النهائي)، كما نُقدم مواجهات ومباريات الدور قبل النهائي، التي سوف يُحدد الاتحاد الكويتي مواعيدها في وقت لاحق، من الجدير بالذكر أن حامل لقب البطولة نادي الكويت، بدأ مشوار الدفاع عن لقبه من دور الثمانية ولم يشارك في الدور التمهيدي.

جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2022 – ربع النهائي

تُقام مباريات جدول دور 8 -ربع نهائي- كأس أمير الكويتي في يومين الجمعة والسبت 29 و 30 أبريل 2022 بواقع مباراتين في اليوم، الفائز يتاهل مباشرة للدور قبل النهائي، تٌقام يوم الجمعة مباراة النصر والشباب ومباراة اليرموك والفحيحيل، ويوم السبت تقام مباراة الكويت وكاظمة ومباراة العربي والسالمية، يذكر أن نادي القادسية ودع بطولة كأس الأمير من الدور الأول بعد الخسارة من كاظمة.

جدول قبل نهائي كأس أمير الكويت، سوف يشهد مقابلة الفائز من مباراة الكويت وكاظمة مع الفائز من مباراة اليرموك والفحيحيل، نصف النهائي الآخر يجمع بين الفائز من مباراة العربي والسالمية مع الفائز من مياراة النصر والشباب.

جدول كأس الأمير الكويتي 2022
ربع النهائي
الجمعة 29 أبريل 2022
مباراة النصر والشباب 9 مساء
مباراة اليرموك والفحيحيل 9 مساء
السبت 30 أبريل 2022
مباراة الكويت وكاظمة 9 مساء
مباراة العربي والسالمية 9 مساء
قبل النهائي
الفائز من العربي والسالمية ضد النصر أو الشباب
الفائز من الكويت واكاظمة ضد اليرموك أو الفحيحيل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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