جدول دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023.. مواعيد مباريات ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023 جدول مباريات دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023

بعد نهاية الدور الرئيسي من بطولة مونديال اليد 2023 بالسويد وبولندا، تبدأ مباريات خروج المغلوب من الدور ربع النهائي للبطولة وبداية المشوار الحقيقي نحو اللقب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس العالم لكرة اليد 2023 وموعد مباراة مصر القادمة في هذا الدور، حيث يلتقي المنتخب المصري مع مستضيف البطولة وأحد أقوى منتخبات العالم في اللعبة منتخب السويد.

جدول مباريات دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 في يوم واحد وهو يوم الأربعاء 25 يناير 2023 ومباريات قوية، أولى مواجهات ربع نهائي مونديال اليد ستكون مباراة الدنمارك والمغرب، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب النرويج مع منتخب إسبانيا.

مباراة مصر القادمة في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد ستكون ضد السويد عند الساعة 9.30 مساء بتوقيت مصر، الفائز من تلك المباراة يتأهل للدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة ألمانيا وفرنسا.

جدول دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023
المباراة الموعد بتوقيت مصر
يوم الأربعاء 25 يناير 2023
مباراة الدنمارك والمجر 7 مساء
مباراة النرويج وإسبانيا 7 مساء
مباراة مصر والسويد 9.30 مساء
مباراة ألمانيا وفرنسا 9.30 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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