جدول دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023.. مواعيد مباريات ربع النهائي

بعد نهاية الدور الرئيسي من بطولة مونديال اليد 2023 بالسويد وبولندا، تبدأ مباريات خروج المغلوب من الدور ربع النهائي للبطولة وبداية المشوار الحقيقي نحو اللقب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس العالم لكرة اليد 2023 وموعد مباراة مصر القادمة في هذا الدور، حيث يلتقي المنتخب المصري مع مستضيف البطولة وأحد أقوى منتخبات العالم في اللعبة منتخب السويد.

جدول مباريات دور 8 كأس العالم لكرة اليد 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 في يوم واحد وهو يوم الأربعاء 25 يناير 2023 ومباريات قوية، أولى مواجهات ربع نهائي مونديال اليد ستكون مباراة الدنمارك والمغرب، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب النرويج مع منتخب إسبانيا.

مباراة مصر القادمة في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد ستكون ضد السويد عند الساعة 9.30 مساء بتوقيت مصر، الفائز من تلك المباراة يتأهل للدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة ألمانيا وفرنسا.