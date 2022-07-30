جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022.. مواعيد مباريات اليمن والسعودية – الجزائر وتونس – المغرب ومصر

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022 تحت 20

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور 8 من كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة (ربع النهائي)، حيث تأهل إلى هذا الدور منتخب السعودية حامل اللقب ومستضيف البطولة بعد حسم صدارة المجموعة الأولى، مباراة اليمن والسعودية للشباب ستكون أقوى مباريات ربع النهائي، وقد تأهل منتخب اليمن للشباب كأفضل ثاني، مباراة الجزائر وتونس للشباب ستكون من أقوى مباريات دور الثمانية أيضًا، الجزائر حسم صدارة المجموعة الثالثة، وتونس للشباب حسم صدارة المجموعة الخامسة، وقمة مرتقبة ثالثة هي مباراة المغرب ومصر للشباب بعد حسمهما صدارة المجموعتين الرابعة والسادسة.

جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022 – ربع النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 8 (ربع نهائي) كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة يوم الأحد 31 يوليو 2022، تستضيف مدينة أبها مباراتين، وتستضيف خميس مشيط مثلهما، تبدأ المباريات بمواجهة الأردن للشباب مع نظيره الفلسطيني في الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، تليها مباراة اليمن والسعودية للشباب المرتقبة، القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب تحت 20 هي قناة الرياضية السعودية واليمن الفضائية واليمن اليوم.

موعد مباراة الجزائر وتونس للشباب عند التاسعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت فرنسا والقنوات الناقلة الرياضية الجزائرية كما ستكون منقولة على إحدى القنوات التونسية المفتوحة وأبوظبي ودبي الرياضيتين، موعد مباراة المغرب ومصر للشباب عند السابعة مساء بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت فرنسا، تذيع المباراة المغربية الرياضية وكل القنوات الرياضية في الدول العربية.

جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022
المباراة الموعد
الأحد 31 يوليو 2022
مباراة السعودية واليمن للشباب 5 مساء بتوقيت اسعودية
مباراة فلسطين والأردن 3 مساء بتوقيت اسعودية
مباراة الجزائر وتونس 9 مساء بتوقيت السعودية
مباراة مصر والمغرب 7 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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