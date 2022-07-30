جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022.. مواعيد مباريات اليمن والسعودية – الجزائر وتونس – المغرب ومصر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور 8 من كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة (ربع النهائي)، حيث تأهل إلى هذا الدور منتخب السعودية حامل اللقب ومستضيف البطولة بعد حسم صدارة المجموعة الأولى، مباراة اليمن والسعودية للشباب ستكون أقوى مباريات ربع النهائي، وقد تأهل منتخب اليمن للشباب كأفضل ثاني، مباراة الجزائر وتونس للشباب ستكون من أقوى مباريات دور الثمانية أيضًا، الجزائر حسم صدارة المجموعة الثالثة، وتونس للشباب حسم صدارة المجموعة الخامسة، وقمة مرتقبة ثالثة هي مباراة المغرب ومصر للشباب بعد حسمهما صدارة المجموعتين الرابعة والسادسة.

جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2022 – ربع النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 8 (ربع نهائي) كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة يوم الأحد 31 يوليو 2022، تستضيف مدينة أبها مباراتين، وتستضيف خميس مشيط مثلهما، تبدأ المباريات بمواجهة الأردن للشباب مع نظيره الفلسطيني في الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، تليها مباراة اليمن والسعودية للشباب المرتقبة، القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب تحت 20 هي قناة الرياضية السعودية واليمن الفضائية واليمن اليوم.

موعد مباراة الجزائر وتونس للشباب عند التاسعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت فرنسا والقنوات الناقلة الرياضية الجزائرية كما ستكون منقولة على إحدى القنوات التونسية المفتوحة وأبوظبي ودبي الرياضيتين، موعد مباراة المغرب ومصر للشباب عند السابعة مساء بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت فرنسا، تذيع المباراة المغربية الرياضية وكل القنوات الرياضية في الدول العربية.