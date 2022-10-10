جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة السلة 2022 في الكويت.. الأندية المتأهلة لربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 8 البطولة العربية لكرة السلة 2022 جدول مباريات دور 8 البطولة العربية لكرة السلة 2022

تتواصل مباريات البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الجاري، وينتهي دور 16 (ثمن النهائي) بنهاية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات دور الثمانية من البطولة العربية لكرة السلة 2022، ومباريات هامة في الدور ربع النهائي للأندية الكويت وكاظمة والاتحاد السكندري وباقي الأندية التي وصلت لهذا الدور.

جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة السلة 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية (ربع نهائي) البطولة العربية لكرة السلة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 مع أربع مباريات قوية مرتقبة، الاتحاد السكندري المصري كان أول الأندية المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد فوزه على الغرافة القطري، كاظمة الكويتي كان ثاني الأندية الصاعدة بعد تغلبه على وداد بوفاريك الجزائري، دجلة الجامعة العراقي حقق مفاجأة بالفوز على الأهلي البحريني.

أولى مباريات الدور ربع نهائي من البطولة العربية لكرة السلة 2022 سوف تجمع الكويت الكويتي ودجلة الجامعة العراقي، تليها مباراة الاتحاد السكندري مع كاظمة الكويتي.

جدول دور 8 البطولة العربية لكرة السلة 2022 ربع النهائي
الأربعاء 12 أكتوبر 2022
الكويت الكويتي أو الميناء مع دجلة العراقي
مباراة كاظمة والاتحاد السكندري لكرة السلة
الأهلي المصري أو الأهلي حلب ضد الفائز من الجهراء والبشائر
الرياضي اللبناني أو أهلي بنغازي ضد الفائز من مباراة بيروت والسد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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