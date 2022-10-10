جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة السلة 2022 في الكويت.. الأندية المتأهلة لربع النهائي

تتواصل مباريات البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الجاري، وينتهي دور 16 (ثمن النهائي) بنهاية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات دور الثمانية من البطولة العربية لكرة السلة 2022، ومباريات هامة في الدور ربع النهائي للأندية الكويت وكاظمة والاتحاد السكندري وباقي الأندية التي وصلت لهذا الدور.

جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة السلة 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية (ربع نهائي) البطولة العربية لكرة السلة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 مع أربع مباريات قوية مرتقبة، الاتحاد السكندري المصري كان أول الأندية المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد فوزه على الغرافة القطري، كاظمة الكويتي كان ثاني الأندية الصاعدة بعد تغلبه على وداد بوفاريك الجزائري، دجلة الجامعة العراقي حقق مفاجأة بالفوز على الأهلي البحريني.

أولى مباريات الدور ربع نهائي من البطولة العربية لكرة السلة 2022 سوف تجمع الكويت الكويتي ودجلة الجامعة العراقي، تليها مباراة الاتحاد السكندري مع كاظمة الكويتي.