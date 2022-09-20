جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية – ربع النهائي

انتهت مباريات دور المجموعات من البطولة العربية لكرة اليد بتونس ليبدأ دور ربع النهائي وبداية خروج المغلوب من البطولة، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من البطولة العربية 2022 للأندية الأبطال بتونس، هذا وقد حسم الزمالك المصري صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز في كل مبارياته، في حسم فاز الإفريقي التونسي بصدارة المجموعة الأولى.

جدول دور 8 البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية ربع النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية من البطولة العربية لكرة اليد 2022 يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في صالة المغطاة بتونس، حيث تُقام ثلاث مباريات هامة، في حين تأهل الزمالك للدور قبل النهائي، لأن رابع المجموعة الأولى وهو أمل سكيكدة انسحب من البطولة، مباراة الكويت الكويتي في ربع نهائي البطولة العربية لليد ستكون ضد الشارقة الإماراتي ثاني المجموعة الأولى، الإفريقي أول المجموعة الأولى سوف يقابل مولودية الجزائر، في حين يلتقي الترجي التونسي مع السالمية الكويتي.

من الجدير بالذكر أن البطولة العربية لكرة اليد 2022 بتونس مؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب، لذا تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة.