جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022.. مواعيد مباريات ليفربول وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن نتيجة قرعة ربع نهائي The Champions تلك البطولة الأقوى عالميًا على مستوى الأندية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 ومواعيد مباريات ليفربول وبنفيكا وريال مدريد وتشيلسي وباقي فرق هذا لدور الثمانية بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليون الفرنسي وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، يذكر أن حامل لقب البطولة هو نادي تشيلسي الإنجليزي.

جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 ربع النهائي

نتيجة القرعة أسفرت عن أقوى المواجهات في جدول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 وهي مباراة ريال مدريد الذي تغلب في الدور السابق على أقوى المرشحين للقب باريس سان جيرمان، يواجه تشيلسي حامل اللقب وواحد من أصعب فرق البطولة خاصة في مباريات خروج المغلوب، كل الجماهير العربية التي تترقب مباراة ليفربول في دور 8 من البطولة الأوروبية، فسوف يلتقي البطل الإنجليزي مع نادي بنفيكا البرتغالي.

تنطلق مواعيد جدول مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 ولقاءات الذهاب، على أن تُقام مباريات العودة يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، مانشستر سيتي سوف يُقابل أتلتيكو مدريد في هذا الدور، في حين يلتقي بايرن ميونخ مع فياريال الإسباني.