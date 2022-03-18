جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022.. مواعيد مباريات ليفربول وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 دوري أبطال آوروبا 2022 جدول دور 8 دوري أبطال آوروبا 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن نتيجة قرعة ربع نهائي The Champions تلك البطولة الأقوى عالميًا على مستوى الأندية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 ومواعيد مباريات ليفربول وبنفيكا وريال مدريد وتشيلسي وباقي فرق هذا لدور الثمانية بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليون الفرنسي وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، يذكر أن حامل لقب البطولة هو نادي تشيلسي الإنجليزي.

جدول دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 ربع النهائي

نتيجة القرعة أسفرت عن أقوى المواجهات في جدول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 وهي مباراة ريال مدريد الذي تغلب في الدور السابق على أقوى المرشحين للقب باريس سان جيرمان، يواجه تشيلسي حامل اللقب وواحد من أصعب فرق البطولة خاصة في مباريات خروج المغلوب، كل الجماهير العربية التي تترقب مباراة ليفربول في دور 8 من البطولة الأوروبية، فسوف يلتقي البطل الإنجليزي مع نادي بنفيكا البرتغالي.

تنطلق مواعيد جدول مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 ولقاءات الذهاب، على أن تُقام مباريات العودة يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، مانشستر سيتي سوف يُقابل أتلتيكو مدريد في هذا الدور، في حين يلتقي بايرن ميونخ مع فياريال الإسباني.

جدول دور 8 دوري أبطال أوروبا 2022
المباراة الموعد بتوقيت السعودية
الثلاثاء 5 أبريل 2022
مباراة بنفيكا وليفربول 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة تشيلسي وريال مدريد 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة فياريال وبايرن ميونخ 10 مساء بتوقيت السعودية
الثلاثاء 12 أبريل 2022
مباراة ليفربول وبنفيكا 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة أتلتيكو مدريد ومان سيتي 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة ريال مدريد وتشيلسي 10 مساء بتوقيت السعودية
مباراة بايرن ميونخ وفياريال 10 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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