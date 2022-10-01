جدول دور 8 من كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت.. مواعيد مباريات ربع النهائي

تبدأ أدوار خروج المغلوب خلال ساعات في بطولة آسيا للمنتخبات لكرة القدم للصالات المقامة حاليًا في دولة الكويت مع بداية الدور ربع النهائي، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022، هذا ونُقدم لكم من يقابل الكويت في ربع نهائي الصالات في حال تأهل الأزرق لهذا الدور، من الجدير بالذكر أن دور المجموعات يتكون من أربع مجموعات، يصعد لدور 8 بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول دور 8 من كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية من كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 في يوم واحد وهو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بعد جولتين من دور المجموعات، ضمنت منتخبات أوزبكستان وإيران (حامل اللقب) وفيتنام التأهل للدور ربع النهائي، منتخب الكويت لكرة الصالات يلتقي السبت مع منتخب العراق وكل منتخب يبحث عن بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.

مباريات ربع نهائي آسيا للصالات 2022 بالكويت، سوف تشهد مقابلة بطل المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ووصيف الأولى مع بطل الثانية، وكذلك الحال يتقابل أبطال المجموعتين الثالثة والرابعة، بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة.