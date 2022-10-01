جدول دور 8 من كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت.. مواعيد مباريات ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 الكويت جدول دور 8 كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 الكويت

تبدأ أدوار خروج المغلوب خلال ساعات في بطولة آسيا للمنتخبات لكرة القدم للصالات المقامة حاليًا في دولة الكويت مع بداية الدور ربع النهائي، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022، هذا ونُقدم لكم من يقابل الكويت في ربع نهائي الصالات في حال تأهل الأزرق لهذا الدور، من الجدير بالذكر أن دور المجموعات يتكون من أربع مجموعات، يصعد لدور 8 بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول دور 8 من كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية من كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 في يوم واحد وهو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بعد جولتين من دور المجموعات، ضمنت منتخبات أوزبكستان وإيران (حامل اللقب) وفيتنام التأهل للدور ربع النهائي، منتخب الكويت لكرة الصالات يلتقي السبت مع منتخب العراق وكل منتخب يبحث عن بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.

مباريات ربع نهائي آسيا للصالات 2022 بالكويت، سوف تشهد مقابلة بطل المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ووصيف الأولى مع بطل الثانية، وكذلك الحال يتقابل أبطال المجموعتين الثالثة والرابعة، بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة.

جدول دور الثمانية كأس آسيا للصالات 2022
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022
المباراة الموعد
مباراة بطل المجموعة الثالثة مع وصيف الرابعة 11 صباحا
مباراة بطل الرابعة مع وصيف الثالثة 2 عصرا
مباراة بطل الأولى مع ثاني الثانية 5 مساء
مباراة بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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