جدول دور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. موعد مباراة العراق وإيران القادمة في ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023 جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة خاصة مع اقتراب نهاية دور المجموعات من تلك البطولة، وتستضيف دولة أوزبكستان بطولة آسيا للشباب خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023، بمشاركة 16 منتخبًا، بدأت البطولة بدور المجموعات (4 مجموعات)، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023

موعد مباراة العراق القادمة في جدول دور 8 (ربع نهائي) كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة ستكون ضد المنتخب الإيراني يوم السبت 11 مارس 2023، وفي نفس هذا اليوم سوف تُقام مباراة أستراليا وأوزبكستان، منتخب العراق للشباب تأهل للدور ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الأولى، يُقابل منتخب إيران بطل المجموعة الثانية.

يوم الأحد 12 مارس 2023 تُقام باقي مباريات ربع نهائي كأس آسيا للشباب 2023، حيث يلتقي بطل المجموعة الثالثة مع وصيف الرابعة، ويلتقي بطل المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.

جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023
المباراة الموعد
يوم السبت 11 مارس 2023
مباراة العراق وإيران للشباب الساعة 1 ظهرا بتوقيت العراق
مباراة أستراليا وأوزبكستان الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية
يوم الأحد 12 مارس 2023
بطل المجموعة الثالثة مع وصيف الرابعة الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية
بطل المجموعة الرابعة مع وصيف الثالثة الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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