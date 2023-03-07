جدول دور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. موعد مباراة العراق وإيران القادمة في ربع النهائي
نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة خاصة مع اقتراب نهاية دور المجموعات من تلك البطولة، وتستضيف دولة أوزبكستان بطولة آسيا للشباب خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023، بمشاركة 16 منتخبًا، بدأت البطولة بدور المجموعات (4 مجموعات)، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.
جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023
موعد مباراة العراق القادمة في جدول دور 8 (ربع نهائي) كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة ستكون ضد المنتخب الإيراني يوم السبت 11 مارس 2023، وفي نفس هذا اليوم سوف تُقام مباراة أستراليا وأوزبكستان، منتخب العراق للشباب تأهل للدور ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الأولى، يُقابل منتخب إيران بطل المجموعة الثانية.
يوم الأحد 12 مارس 2023 تُقام باقي مباريات ربع نهائي كأس آسيا للشباب 2023، حيث يلتقي بطل المجموعة الثالثة مع وصيف الرابعة، ويلتقي بطل المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.
|جدول دور 8 كأس آسيا للشباب 2023
|المباراة
|الموعد
|يوم السبت 11 مارس 2023
|مباراة العراق وإيران للشباب
|الساعة 1 ظهرا بتوقيت العراق
|مباراة أستراليا وأوزبكستان
|الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية
|يوم الأحد 12 مارس 2023
|بطل المجموعة الثالثة مع وصيف الرابعة
|الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية
|بطل المجموعة الرابعة مع وصيف الثالثة
|الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية