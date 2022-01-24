جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022.. مواعيد مباريات تونس والمنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022 جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية دور 16 من البطولة الإفريقية للأمم المقامة حاليًا في دولة الكاميرون بمشاركة أهم منتخبات القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات تونس القادمة ومباريات مصر والمغرب في حال تأهلهما إلى هذا الدور القادم، كما نُقدم لكم أسماء المنتخبات المتأهلة لربع النهائي، وتشهد البطولة الإفريقية مستويات متقاربة بين كل المنتخبات المشاركة.

جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022 – ربع النهائي

كان منتخب بوركينا فاسو أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب الجابون في مباراة قوية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن تفوز بوركينا بركلات الترجيح، منتخب تونس نجح في الفوز على نيجيريا المرشح الأول للبطولة، لتكون مباراة تونس وبوركينا فاسو هي أول مواعيد جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وتُقام يوم السبت 29 يناير 2022.

جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا يقام على يومين بواقع مباراتين في اليوم، إلى جانب مباراة تونس وبوركينا يوم السبت 29 يناير، تُقام مباراة الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الفائز من غينيا وغامبيا، يوم الأحد 30 يناير 2022 يُفتتح بمباراة الفائز من مصر وساحل العاج ضد الفائز من المغرب ومالاوي، والمباراة الأخيرة سوف تكون بين الفائز من مباراة السنغال والرأس الأخضر ضد الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية.

جدول دور 8 كأس أمم إفريقيا 2022
المباراة الموعد
يوم السبت 29 يناير 2022
الكاميرون أو جزر القمر ضد غينيا أو غامبيا 7 مساء بتوقيت السعودية
مباراة تونس وبوركينا فاسو 8 مساء بتوقيت تونس
يوم الأحد 30 يناير 2022
مصر او كوت ديفوار ضد المغرب أو مالاوي 6 مساء بتوقيت مصر
السنغال أو الرأس الأخضر ضد مالي أو غينيا الاستوائية 10 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو أمين يونس لاعب الاتفاق الجديد؟

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية 2022


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.