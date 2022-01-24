جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022.. مواعيد مباريات تونس والمنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية دور 16 من البطولة الإفريقية للأمم المقامة حاليًا في دولة الكاميرون بمشاركة أهم منتخبات القارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات تونس القادمة ومباريات مصر والمغرب في حال تأهلهما إلى هذا الدور القادم، كما نُقدم لكم أسماء المنتخبات المتأهلة لربع النهائي، وتشهد البطولة الإفريقية مستويات متقاربة بين كل المنتخبات المشاركة.

جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا 2022 – ربع النهائي

كان منتخب بوركينا فاسو أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب الجابون في مباراة قوية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن تفوز بوركينا بركلات الترجيح، منتخب تونس نجح في الفوز على نيجيريا المرشح الأول للبطولة، لتكون مباراة تونس وبوركينا فاسو هي أول مواعيد جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وتُقام يوم السبت 29 يناير 2022.

جدول دور 8 من كأس أمم إفريقيا يقام على يومين بواقع مباراتين في اليوم، إلى جانب مباراة تونس وبوركينا يوم السبت 29 يناير، تُقام مباراة الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الفائز من غينيا وغامبيا، يوم الأحد 30 يناير 2022 يُفتتح بمباراة الفائز من مصر وساحل العاج ضد الفائز من المغرب ومالاوي، والمباراة الأخيرة سوف تكون بين الفائز من مباراة السنغال والرأس الأخضر ضد الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية.