جدول دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2023 – مواعيد المباريات والفرق المتأهلة لربع النهائي

ساعات وينتهي الدور الأول من بطولة أغلى الكؤوس بالكويت وهي كأس سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لكرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من كأس الأمير الكويتي 2023 ومواعيد مباريات العربي والكويت وباقي الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من تلك المسابقة، هذا ويذكر أن حامل اللقب هو نادي كاظمة لم يشارك في الدور الأول ويبدأ مشوار الدفاع عن اللقب من الدور ربع النهائي.

جدول دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2023

من المرتقب أن تنطلق مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس الأمير الكويتي من يوم الجمعة 27 يناير 2023 القادم، وكان أول الفرق المتأهلة لربع النهائي كما ذكرنا حامل اللقب نادي كاظمة، والذي يُقابل نادي برقان بعد تفوق الأخير على الصليبيخات 3-1، نادي العربي حقق الفوز الأكبر في الدور الأول بالفوز على نادي اليرموك بنتيجة 6-1.

مباراة العربي القادمة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 سوف تكون ضد نادي النصر، وقد تأهل النصر لهذا الدور بعد الفوز على الجهراء بهدف دون رد، نادي الكويت تأهل بصعوبة لدور الثمانية بعد الفوز على التضامن بركلات الترجيح، ليلتقي في الدور القادم مع الفائز من السالمية والشباب.