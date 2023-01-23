جدول دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2023 – مواعيد المباريات والفرق المتأهلة لربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2023 جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2023

ساعات وينتهي الدور الأول من بطولة أغلى الكؤوس بالكويت وهي كأس سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لكرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من كأس الأمير الكويتي 2023 ومواعيد مباريات العربي والكويت وباقي الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من تلك المسابقة، هذا ويذكر أن حامل اللقب هو نادي كاظمة لم يشارك في الدور الأول ويبدأ مشوار الدفاع عن اللقب من الدور ربع النهائي.

جدول دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2023

  • من المرتقب أن تنطلق مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس الأمير الكويتي من يوم الجمعة 27 يناير 2023 القادم، وكان أول الفرق المتأهلة لربع النهائي كما ذكرنا حامل اللقب نادي كاظمة، والذي يُقابل نادي برقان بعد تفوق الأخير على الصليبيخات 3-1، نادي العربي حقق الفوز الأكبر في الدور الأول بالفوز على نادي اليرموك بنتيجة 6-1.
  • مباراة العربي القادمة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 سوف تكون ضد نادي النصر، وقد تأهل النصر لهذا الدور بعد الفوز على الجهراء بهدف دون رد، نادي الكويت تأهل بصعوبة لدور الثمانية بعد الفوز على التضامن بركلات الترجيح، ليلتقي في الدور القادم مع الفائز من السالمية والشباب.
جدول دور 8 كأس الأمير الكويتي 2023
المباراة الموعد
يوم الجمعة 27 يناير 2023
مباراة العربي والنصر
مباراة الكويت مع السالمية أو الشباب
يوم السبت 28 يناير 2023
مباراة كاظمة وبرقان
القادسية أو الساحل ضد الفحيحيل أو خيطان
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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