جدول دور 8 من كأس الملك السعودي 2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين البطولة الأغلى في السعودية والخليج العربي، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس الملك السعودي 2022، ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وباقي الأندية المتاهلة إلى هذا الدور.

جدول دور 8 كأس الملك السعودي 2022

تُقام مباريات جدول ربع نهائي كأس الملك السعودي في يوم واحد وهو يوم الإثنين 21 فبراير 2022، على ان تتأهل الفرق الفائزة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، تُفتتح مباريات دور الثمانية بلقاء الباطن والفتح، المباراة الثانية سوف تجمع الاتحاد والتعاون، مباراة الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين القادمة ستكون ثالث مباريات يوم الإثنين وتبدأ عند الساعة 6.25 مساء، وختام لقاءات هذا الدور سوف تكون مباراة الأهلي والشباب.

جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك 2022 الاثنين 21 فبراير 2022 مباراة الباطن والفيحاء 3.55 مساء مباراة الاتحاد والتعاون 4 مساء مباراة الهلال والنصر 6.25 مساء مباراة الشباب والأهلي 8.40 مساء

الأندية الأكثر فوزا بكأس الملك السعودي