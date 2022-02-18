جدول دور 8 من كأس ولي العهد الكويتي 2022.. مواعيد مباريات ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس ولي العهد الكويتي جدول دور 8 كأس ولي العهد الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسميًا عن جدول الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العام للعام الرياضي الحالي، هذا الدور الذي يشهد منافسات قوية، ويسعدنا أن نستعرض من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من كأس ولي العهد الكويتي 2022 ومواعيد مباريات العربي والكويت والسالمية وكل الأندية المتأهلة لهذا الدور، هذا ويذكر أن القادسية قد ودع تلك البطولة من دور الستة عشر.

جدول دور 8 من كأس ولي العهد الكويتي 2022 – ربع النهائي

تُقام مواعيد مباريات جدول ربع نهائي (دور 8) في كأس ولي العهد الكويتي على يومين بواقع مباراتين في اليوم الواحد وهما يومي 21 و 22 فبراير 2022 الجاري، تُفتتح مباريات دور 8 بمباراة خيطان والفحيحيل يوم الإثنين، وفي نفس اليوم تُقام مباراة السالمية والنصر، مباراة العربي والصليبخات تُقام يوم الثلاثاء وتليها مباراة الكويت والشباب.

جدول دور 8 كأس ولي العهد الكويتي 2022 
المباراة الموعد
يوم الإثنين 21 فبراير 2022
مباراة خيطان والفحيحيل 4.50 مساء
مباراة السالمية والنصر 7.50 مساء
يوم اللاثاء 22 فبراير 2022
مباراة العربي والصليبخات 4.50 مساء
مباراة الكويت والشباب 7.50 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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