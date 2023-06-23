جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023.. موعد مباراة اليمن وإيران – والسعودية ضد أوزبكستان

بواسطة محمود عطا الله
جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023 جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023

تمكن منتخبان عربيان من التأهل إلى دور 8 من كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة وهما السعودية واليمن في حين لم يتمكن العنابي القطري من تجاوز دور المجموعات بعدما حل ثالثًا في مجموعته، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، حيث تأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي من تلك البطولة المقامة حاليًا في تايلاند.

جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023

تُقام مواعيد مباريات جدول ربع نهائي كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة على مدار يومين الأحد والإثنين 25 و26 يونيو 2023 بواقع مباراتين في اليوم، مباراة اليمن وإيران للناشئين المرتقبة ستكون أولى مواعيد مباريات دور الثمانية يوم الأحد، تليها مباراة كوريا الجنوبية وتايلاند، يذكر أن منتخب اليمن تحت 17 سنة قد أنهى دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الأولى وإيران هي بطل المجموعة الثانية.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان للناشئين في ربع نهائي آسيا ستكون عند الخامسة من مساء يوم الإثنين 26 يونيو، تسبقها مباراة اليابان وأستراليا، هذا ويذكر أن منتخب السعودي تحت 17 سنة قد أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثالثة.

جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023
المباراة الموعد
الأحد 25 يونيو 2023
مباراة اليمن وإيران للناشئين الساعة 1 ظهرًا بتوقيت السعودية
مباراة كوريا الجنوبية وتايلاند الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية
الإثنين 26 يونيو 2023
مباراة اليابان وأستراليا الساعة 1 ظهرًا بتوقيت السعودية
مباراة السعودية وأوزبكستان للناشئين الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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