جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023.. موعد مباراة اليمن وإيران – والسعودية ضد أوزبكستان

تمكن منتخبان عربيان من التأهل إلى دور 8 من كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة وهما السعودية واليمن في حين لم يتمكن العنابي القطري من تجاوز دور المجموعات بعدما حل ثالثًا في مجموعته، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، حيث تأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي من تلك البطولة المقامة حاليًا في تايلاند.

جدول ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2023

تُقام مواعيد مباريات جدول ربع نهائي كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة على مدار يومين الأحد والإثنين 25 و26 يونيو 2023 بواقع مباراتين في اليوم، مباراة اليمن وإيران للناشئين المرتقبة ستكون أولى مواعيد مباريات دور الثمانية يوم الأحد، تليها مباراة كوريا الجنوبية وتايلاند، يذكر أن منتخب اليمن تحت 17 سنة قد أنهى دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الأولى وإيران هي بطل المجموعة الثانية.



موعد مباراة السعودية وأوزبكستان للناشئين في ربع نهائي آسيا ستكون عند الخامسة من مساء يوم الإثنين 26 يونيو، تسبقها مباراة اليابان وأستراليا، هذا ويذكر أن منتخب السعودي تحت 17 سنة قد أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثالثة.