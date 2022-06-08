جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة.. موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في دور 8

تترقب كل جماهير كرة القدم الخليجية والآسيوية جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة المقامة حاليًا في أوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العراق الأولمبي في الدور القادم، بعد تأهله كوصيف للمجموعة الثانية، كما من المرتقب تأهل منتخبات خليجية وعربية أخرى لربع نهائي بطولة آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية، حيث تتنافس منتخبات السعودية والإمارات الأولمبي مع اليابان على بطاقتي التأهل للمجموعة الرابعة.

جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

مواعيد جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة سوف تُقام على يومين السبت والأحد 11 و 12 يونيو 2022 بواقع مباراتين في اليوم، على أن يتأهل المنتخب الفائز للدور نصف النهائي، موعد مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي في دور 8 سوف تكون يوم السبت، وفي نفس اليوم تُقام مباراة أستراليا وتركمانستان.

في حال تأهل الأخضر عن المجموعة الرابعة، فسوف يقابل منتخب السعودية منتخب فيتنام في حال تصدره لمجموعته، وفي حال جاء ثانيًا سوف يتقابل منتخب السعودية الأولمبي في جدول دور 8 من كأس آسيا 2022 مع منتخب كوريا الجنوبية، وكذلك الحال في حال تأهل الإمارات الأولمبي أو اليابان.