جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة.. موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في دور 8

بواسطة محمود عطا الله
جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

تترقب كل جماهير كرة القدم الخليجية والآسيوية جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة المقامة حاليًا في أوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العراق الأولمبي في الدور القادم، بعد تأهله كوصيف للمجموعة الثانية، كما من المرتقب تأهل منتخبات خليجية وعربية أخرى لربع نهائي بطولة آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية، حيث تتنافس منتخبات السعودية والإمارات الأولمبي مع اليابان على بطاقتي التأهل للمجموعة الرابعة.

جدول ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

مواعيد جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة سوف تُقام على يومين السبت والأحد 11 و 12 يونيو 2022 بواقع مباراتين في اليوم، على أن يتأهل المنتخب الفائز للدور نصف النهائي، موعد مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي في دور 8 سوف تكون يوم السبت، وفي نفس اليوم تُقام مباراة أستراليا وتركمانستان.

في حال تأهل الأخضر عن المجموعة الرابعة، فسوف يقابل منتخب السعودية منتخب فيتنام في حال تصدره لمجموعته، وفي حال جاء ثانيًا سوف يتقابل منتخب السعودية الأولمبي في جدول دور 8 من كأس آسيا 2022 مع منتخب كوريا الجنوبية، وكذلك الحال في حال تأهل الإمارات الأولمبي أو اليابان.

جدول مباريات ربع نهائي كاس آسيا 2022 تحت 23 سنة
السبت 11 يونيو 2022
مباراة أستراليا وتركمانستان 6 مساء
مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي 9 مساء بتوقيت العراق
الأحد 12 يونيو 2022
كوريا ج ضد ثاني المجموعة 4 6 مساء
فيتنام ضد أول المجموعة 4 9 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟

أخبار الرياضة

موعد مباراة السعودية والإمارات الأولمبي.. تعرف على القنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.