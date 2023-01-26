جدول ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. مواعيد مباريات القادسية والعربي والنصر

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن جدول مباريات ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 وهو الدور الثاني من تلك المسابقة “أغلى الكؤوس”، حيث ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات القادسية والسالمية والكويت والعربي والنصر وباقي الأندية المتأهلة هذا الدور، يذكر أن نادي كاظمة حامل اللقب أُعفي من المشاركة في الدور الأول ليبدأ مشوار الدفاع عن لقبه من دور 8.

جدول ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

مباراة الكويت والسالمية سوف تكون أولى مواعيد جدول مباريات ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 وتُقام يوم الجمعة 27 يناير 2023، وفي نفس اليوم تلتقون مع مباراة العربي والنصر، العربي حقق أقوى نتائج الدور الأول من كأس صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح، بالفوز على اليرموك 6-1، وبهدف محمد دحام تغلب النصر على الجهراء.

مباراة القادسية والفحيحيل في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 سوف تُقام السبت 28 يناير، القادسية تأهل لدور 8 بعد الفوز على الساحل 3-1، في حين فاز الفحيحيل في الدور الأول على خيطان بركلات الترجيح، آخر مباريات هذا الدور سوف تجمع كاظمة وبرقان.