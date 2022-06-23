جدول ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2022.. مواعيد مباريات الكويت والسعودية ومصر والمغرب وليبيا دور 8
تُقام اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 مباريات دور 8 من البطولة العربية لكرة الصالات التي تستضيفها مدينة الدمام 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2022 ومواعيد مباريات الكويت والسعودية ومصر والمغرب وليبيا والعراق وفلسطين وموريتانيا، تُقام المباريات اليوم بصالة وزارة الرياضة، هذا وتُقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم الأحد والنهائي يوم الإثنين.
جدول ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2022
كما ذكرنا تُقام كل مباريات جدول ربع نهائي (دور الثمانية) من كأس العرب لكرة الصالات اليوم الجمعة، حيث تبدأ المباريات مع مقابلة المغرب وليبيا لكرة الصالات، ثم مباراة مصر وموريتانيا، ثم لعبة العراق والسعودية، وفي ختام مباريات اليوم الجمعة نلتقي مع مباراة الكويت وفلسطين لكرة الصالات، الفائز من مصر وموريتانيا يتقابل مع الفائز من المغرب وليبيا في قبل النهائي.
|جدول ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2022
|االجمعة 24 يونيو 2022
|مباراة المغرب وليبيا
|1.30 ظهر بتوقيت السعودية
|مباراة مصر وموريتانيا
|3.30 مساء بتوقيت مصر
|مباراة العراق والسعودية
|7.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق
|مباراة الكويت ووفلسطين
|10.30 مساء بتوقيت الكويت
|الأحد 26 يونيو 2022
|قبل النهائي
|4.30 ظهرا بتوقيت السعودية
|8.30 مساء بتوقيت السعودية
|الثلاثاء 28 يونيو 2022
|النهائي
|4 مساء بتوقيت السعودية